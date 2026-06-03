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Мантуров оценил динамику продаж новых автомобилей в России
Мантуров оценил динамику продаж новых автомобилей в России - 03.06.2026, ПРАЙМ
Мантуров оценил динамику продаж новых автомобилей в России
Правительство России с осторожным оптимизмом рассчитывает на положительную динамику продаж новых автомобилей в стране в 2026 году, сообщил первый вице-премьер... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T01:22+0300
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2026-06-03T01:22+0300
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денис мантуров
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство России с осторожным оптимизмом рассчитывает на положительную динамику продаж новых автомобилей в стране в 2026 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"С учетом того, что есть определенная положительная тенденция за первые четыре месяца, с осторожным оптимизмом рассчитываем, что она сохранится", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
Мантуров добавил, что результат во многом будет зависеть от снижения ключевой ставки ЦБ и того, когда у граждан появится интерес перейти от сохранения денег на депозитах к покупке "долгосрочных" товаров.
По данным Минпромторга России, продажи новых легковых автомобилей в стране в январе-апреле 2026 года выросли на 11% и составили 384,7 тысячи единиц.
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бизнес, россия, рф, денис мантуров, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Минпромторг
Мантуров оценил динамику продаж новых автомобилей в России
Мантуров: правительство надеется на положительную динамику продаж новых автомобилей
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство России с осторожным оптимизмом рассчитывает на положительную динамику продаж новых автомобилей в стране в 2026 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"С учетом того, что есть определенная положительная тенденция за первые четыре месяца, с осторожным оптимизмом рассчитываем, что она сохранится", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
Мантуров добавил, что результат во многом будет зависеть от снижения ключевой ставки ЦБ и того, когда у граждан появится интерес перейти от сохранения денег на депозитах к покупке "долгосрочных" товаров.
По данным Минпромторга России, продажи новых легковых автомобилей в стране в январе-апреле 2026 года выросли на 11% и составили 384,7 тысячи единиц.