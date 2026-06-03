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Мантуров дал старт производству промышленных роботов в Петербурге
Мантуров дал старт производству промышленных роботов в Петербурге - 03.06.2026, ПРАЙМ
Мантуров дал старт производству промышленных роботов в Петербурге
Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал старт производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения в особой экономической зоне... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T16:00+0300
2026-06-03T16:00+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал старт производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" на площадке "Новоорловская" в рамках ПМЭФ-2026, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров дал старт новому производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения ООО "Семаргл" (концерн "Калашников") в особой экономической зоне "Санкт-Петербург "Новоорловская" в рамках ПМЭФ-2026. В мероприятии также принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников", - говорится в сообщении. Там отметили, что современная площадка по созданию комплексных решений для высокоавтоматизированных и "безлюдных" производств создана в рамках национального проекта "Средства производства и автоматизации". "Семаргл" призван стать первым в России предприятием, освоившим серийный выпуск широкой линейки роботизированного оборудования для внутрискладской и производственной логистики. Сегодня в области складской автоматизации работает уже семь российских компаний-производителей. С учетом открытия новой площадки их совокупные мощности по итогам года удвоятся и достигнут 2,7 тысячи роботов. "На новой площадке компании "Семаргл" будут выпускаться роботизированные решения с высокой степенью локализации оборудования и собственным программным обеспечением. Это касается мобильных транспортных платформ, автоматизированных систем хранения и гибких производственных ячеек. Такой подход укрепляет технологический суверенитет России в сфере логистической робототехники. Ее активное развитие входит в число приоритетов государства", – сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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промышленность, бизнес, санкт-петербург, денис мантуров, александр беглов, калашников
Промышленность, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Денис Мантуров, Александр Беглов, Калашников
Мантуров дал старт производству промышленных роботов в Петербурге
Вице-премьер Мантуров дал старт производству промышленных роботов в ОЭЗ "Санкт-Петербург"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал старт производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" на площадке "Новоорловская" в рамках ПМЭФ-2026, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров
дал старт новому производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения ООО "Семаргл" (концерн "Калашников
") в особой экономической зоне "Санкт-Петербург "Новоорловская" в рамках ПМЭФ-2026. В мероприятии также принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
и генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников", - говорится в сообщении.
Там отметили, что современная площадка по созданию комплексных решений для высокоавтоматизированных и "безлюдных" производств создана в рамках национального проекта "Средства производства и автоматизации". "Семаргл" призван стать первым в России предприятием, освоившим серийный выпуск широкой линейки роботизированного оборудования для внутрискладской и производственной логистики.
Сегодня в области складской автоматизации работает уже семь российских компаний-производителей. С учетом открытия новой площадки их совокупные мощности по итогам года удвоятся и достигнут 2,7 тысячи роботов.
"На новой площадке компании "Семаргл" будут выпускаться роботизированные решения с высокой степенью локализации оборудования и собственным программным обеспечением. Это касается мобильных транспортных платформ, автоматизированных систем хранения и гибких производственных ячеек. Такой подход укрепляет технологический суверенитет России в сфере логистической робототехники. Ее активное развитие входит в число приоритетов государства", – сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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