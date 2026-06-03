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Мировые цены на растительное масло достигли максимума с 2022 года
Мировые цены на растительное масло достигли максимума с 2022 года - 03.06.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на растительное масло достигли максимума с 2022 года
Средние мировые биржевые цены на подсолнечное, рапсовое, а также соевое масло в мае достигли максимумов с 2022 года, следует из данных Всемирного банка. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T09:34+0300
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всемирный банк
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Средние мировые биржевые цены на подсолнечное, рапсовое, а также соевое масло в мае достигли максимумов с 2022 года, следует из данных Всемирного банка. Так, средняя цена подсолнечного масла в отчетном месяце выросла на 1,3% к апрелю, до 1505 долларов за тонну. Таким образом, цены достигли максимума с июля 2022 года, когда продукт стоил 1556,87 доллара. Стоимость рапсового масла увеличилась на 8,7% к апрелю, до 1472,53 доллара за тонну. Показатель достиг максимального значения с августа 2022 года, когда средняя цена продукта была 1638,85 доллара за тонну. Соевое масло в мае подорожало на 7,4% к уровню предшествовавшего месяца, до 1775,26 доллара за тонну. Это значение стало максимальным с мая 2022 года, когда продукт стоил 1962,88 доллара за тонну.
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всемирный банк
Мировые цены на растительное масло достигли максимума с 2022 года
Мировые цены на растительное масло находятся на максимуме с 2022 года
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Средние мировые биржевые цены на подсолнечное, рапсовое, а также соевое масло в мае достигли максимумов с 2022 года, следует из данных Всемирного банка.
Так, средняя цена подсолнечного масла в отчетном месяце выросла на 1,3% к апрелю, до 1505 долларов за тонну. Таким образом, цены достигли максимума с июля 2022 года, когда продукт стоил 1556,87 доллара.
Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в Индию
Стоимость рапсового масла увеличилась на 8,7% к апрелю, до 1472,53 доллара за тонну. Показатель достиг максимального значения с августа 2022 года, когда средняя цена продукта была 1638,85 доллара за тонну.
Соевое масло в мае подорожало на 7,4% к уровню предшествовавшего месяца, до 1775,26 доллара за тонну. Это значение стало максимальным с мая 2022 года, когда продукт стоил 1962,88 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт из России подсолнечного масла в мае снизится