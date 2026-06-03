Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на растительное масло достигли максимума с 2022 года - 03.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260603/maslo-870440640.html
Мировые цены на растительное масло достигли максимума с 2022 года
Мировые цены на растительное масло достигли максимума с 2022 года - 03.06.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на растительное масло достигли максимума с 2022 года
Средние мировые биржевые цены на подсолнечное, рапсовое, а также соевое масло в мае достигли максимумов с 2022 года, следует из данных Всемирного банка. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T09:34+0300
2026-06-03T09:34+0300
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916775_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_950b8b7f98af397a0f702b8e84d119c2.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Средние мировые биржевые цены на подсолнечное, рапсовое, а также соевое масло в мае достигли максимумов с 2022 года, следует из данных Всемирного банка. Так, средняя цена подсолнечного масла в отчетном месяце выросла на 1,3% к апрелю, до 1505 долларов за тонну. Таким образом, цены достигли максимума с июля 2022 года, когда продукт стоил 1556,87 доллара. Стоимость рапсового масла увеличилась на 8,7% к апрелю, до 1472,53 доллара за тонну. Показатель достиг максимального значения с августа 2022 года, когда средняя цена продукта была 1638,85 доллара за тонну. Соевое масло в мае подорожало на 7,4% к уровню предшествовавшего месяца, до 1775,26 доллара за тонну. Это значение стало максимальным с мая 2022 года, когда продукт стоил 1962,88 доллара за тонну.
https://1prime.ru/20260602/maslo-870404812.html
https://1prime.ru/20260427/maslo-869477976.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916775_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7e7eaaa0c9adb89d0d0f1a1f3dba7ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всемирный банк
Всемирный банк
09:34 03.06.2026
 
Мировые цены на растительное масло достигли максимума с 2022 года

Мировые цены на растительное масло находятся на максимуме с 2022 года

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Средние мировые биржевые цены на подсолнечное, рапсовое, а также соевое масло в мае достигли максимумов с 2022 года, следует из данных Всемирного банка.
Так, средняя цена подсолнечного масла в отчетном месяце выросла на 1,3% к апрелю, до 1505 долларов за тонну. Таким образом, цены достигли максимума с июля 2022 года, когда продукт стоил 1556,87 доллара.
В цехе розлива подсолнечного масла - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в Индию
Вчера, 10:33
Стоимость рапсового масла увеличилась на 8,7% к апрелю, до 1472,53 доллара за тонну. Показатель достиг максимального значения с августа 2022 года, когда средняя цена продукта была 1638,85 доллара за тонну.
Соевое масло в мае подорожало на 7,4% к уровню предшествовавшего месяца, до 1775,26 доллара за тонну. Это значение стало максимальным с мая 2022 года, когда продукт стоил 1962,88 доллара за тонну.
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Пошлина на экспорт из России подсолнечного масла в мае снизится
27 апреля, 16:15
 
Всемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала