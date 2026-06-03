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Минфин купит валюту и золото на 208,2 миллиарда рублей
Минфин купит валюту и золото на 208,2 миллиарда рублей - 03.06.2026, ПРАЙМ
Минфин купит валюту и золото на 208,2 миллиарда рублей
Минфин РФ с 5 июня по 6 июля купит валюту и золото по бюджетному правилу на 208,2 миллиарда рублей, по 9,9 миллиарда рублей в день, сообщает министерство. | 03.06.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ с 5 июня по 6 июля купит валюту и золото по бюджетному правилу на 208,2 миллиарда рублей, по 9,9 миллиарда рублей в день, сообщает министерство. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2026 года в размере 220,2 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2026 года составило -12,0 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 208,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 5 июня 2026 года по 6 июля 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 9,9 млрд рублей", - отмечается в материалах. Минфин РФ с 8 мая по 4 июня покупает валюту и золото по бюджетному правилу на 110,3 миллиарда рублей с учетом отложенных операций за март и апрель 2026 года. Ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей, сообщало ранее ведомство.
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финансы, рф, минфин, золото, валюта
Финансы, РФ, Минфин, золото, валюта
Минфин купит валюту и золото на 208,2 миллиарда рублей
Минфин с 5 июня по 6 июля купит валюту и золото по бюджетному правилу на 208,2 млрд рублей
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ с 5 июня по 6 июля купит валюту и золото по бюджетному правилу на 208,2 миллиарда рублей, по 9,9 миллиарда рублей в день, сообщает министерство.
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2026 года в размере 220,2 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2026 года составило -12,0 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте.
"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 208,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 5 июня 2026 года по 6 июля 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 9,9 млрд рублей", - отмечается в материалах.
Минфин РФ
с 8 мая по 4 июня покупает валюту и золото по бюджетному правилу на 110,3 миллиарда рублей с учетом отложенных операций за март и апрель 2026 года. Ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей, сообщало ранее ведомство.
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