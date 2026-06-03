https://1prime.ru/20260603/minprirody-870432967.html

Минприроды запретило выдачу участков недр для поисков россыпного золота

Минприроды запретило выдачу участков недр для поисков россыпного золота - 03.06.2026, ПРАЙМ

Минприроды запретило выдачу участков недр для поисков россыпного золота

Минприроды России и Роснедра опубликовали приказ о запрете выдачи участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу, | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:49+0300

2026-06-03T00:49+0300

2026-06-03T00:49+0300

бизнес

россия

минприроды

роснедра

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870432967.jpg?1780436955

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минприроды России и Роснедра опубликовали приказ о запрете выдачи участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Весной Минприроды подготовило проект приказа, который предлагает запретить выдачу участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу. Руководитель Роснедр Олег Казанов уточнил, что этот механизм отменяется с 1 сентября. Изменения вносятся в приказ Минприроды и Роснедр от 28 октября 2021 г. Nº 802/20 в таблицу приложения №1, согласно которой приводится перечень полезных ископаемых или месторождений, в отношении которых не допускается предоставление лицензий. "В таблице приложения Nº1: строку 6 изложить в следующей редакции: Углеводородное сырье… дополнить строкой 8 следующего содержания: Металлические полезные ископаемые Российская Федерация россыпных месторождений драгоценных металлов", - говорится в документе. Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются, и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минприроды, роснедра