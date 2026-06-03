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Минприроды запретило выдачу участков недр для поисков россыпного золота - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Минприроды запретило выдачу участков недр для поисков россыпного золота
Минприроды запретило выдачу участков недр для поисков россыпного золота - 03.06.2026, ПРАЙМ
Минприроды запретило выдачу участков недр для поисков россыпного золота
Минприроды России и Роснедра опубликовали приказ о запрете выдачи участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу, | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T00:49+0300
2026-06-03T00:49+0300
бизнес
россия
минприроды
роснедра
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минприроды России и Роснедра опубликовали приказ о запрете выдачи участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Весной Минприроды подготовило проект приказа, который предлагает запретить выдачу участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу. Руководитель Роснедр Олег Казанов уточнил, что этот механизм отменяется с 1 сентября. Изменения вносятся в приказ Минприроды и Роснедр от 28 октября 2021 г. Nº 802/20 в таблицу приложения №1, согласно которой приводится перечень полезных ископаемых или месторождений, в отношении которых не допускается предоставление лицензий. "В таблице приложения Nº1: строку 6 изложить в следующей редакции: Углеводородное сырье… дополнить строкой 8 следующего содержания: Металлические полезные ископаемые Российская Федерация россыпных месторождений драгоценных металлов", - говорится в документе. Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются, и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.
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бизнес, россия, минприроды, роснедра
Бизнес, РОССИЯ, Минприроды, Роснедра
00:49 03.06.2026
 
Минприроды запретило выдачу участков недр для поисков россыпного золота

Минприроды и Роснедра запретили выдачу участков недр для поисков россыпного золота

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минприроды России и Роснедра опубликовали приказ о запрете выдачи участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Весной Минприроды подготовило проект приказа, который предлагает запретить выдачу участков недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу. Руководитель Роснедр Олег Казанов уточнил, что этот механизм отменяется с 1 сентября.
Изменения вносятся в приказ Минприроды и Роснедр от 28 октября 2021 г. Nº 802/20 в таблицу приложения №1, согласно которой приводится перечень полезных ископаемых или месторождений, в отношении которых не допускается предоставление лицензий.
"В таблице приложения Nº1: строку 6 изложить в следующей редакции: Углеводородное сырье… дополнить строкой 8 следующего содержания: Металлические полезные ископаемые Российская Федерация россыпных месторождений драгоценных металлов", - говорится в документе.
Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются, и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.
 
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