https://1prime.ru/20260603/minpromtorg-870451424.html
Продажи новых автомобилей за пять месяцев выросли на 9%
Продажи новых автомобилей за пять месяцев выросли на 9% - 03.06.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей за пять месяцев выросли на 9%
Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552,2 тысячи единиц, сообщил | 03.06.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552,2 тысячи единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей (до 3 лет), что на 9% больше показателей января-мая прошлого года (506 278 штук)", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что рынок автомобилей отечественного производства за 5 месяцев составил более 348 тысяч единиц, что на 26% больше показателей января-мая 2025 года. При этом доля российской техники за отчетный период выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с январем-маем прошлого года и достигла 63%.
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бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Минпромторг
Продажи новых автомобилей за пять месяцев выросли на 9%
Минпромторг: продажи новых автомобилей в России выросли в январе-мае на 9%
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552,2 тысячи единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей (до 3 лет), что на 9% больше показателей января-мая прошлого года (506 278 штук)", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что рынок автомобилей отечественного производства за 5 месяцев составил более 348 тысяч единиц, что на 26% больше показателей января-мая 2025 года.
При этом доля российской техники за отчетный период выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с январем-маем прошлого года и достигла 63%.
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