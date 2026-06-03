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Продажи новых автомобилей за пять месяцев выросли на 9%

Продажи новых автомобилей за пять месяцев выросли на 9% - 03.06.2026, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей за пять месяцев выросли на 9%

Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552,2 тысячи единиц, сообщил | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T13:53+0300

2026-06-03T13:53+0300

2026-06-03T13:53+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552,2 тысячи единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей (до 3 лет), что на 9% больше показателей января-мая прошлого года (506 278 штук)", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что рынок автомобилей отечественного производства за 5 месяцев составил более 348 тысяч единиц, что на 26% больше показателей января-мая 2025 года. При этом доля российской техники за отчетный период выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с январем-маем прошлого года и достигла 63%.

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бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг