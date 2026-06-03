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Мирошник обвинил Киев в военных преступлениях
Мирошник обвинил Киев в военных преступлениях - 03.06.2026, ПРАЙМ
Мирошник обвинил Киев в военных преступлениях
Киев направляет свои военные возможности и нацеливает удары на гражданское население и объекты, все это - военные преступления, заявил посол по особым... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T00:18+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Киев направляет свои военные возможности и нацеливает удары на гражданское население и объекты, все это - военные преступления, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Киев направляет свои военные возможности и удары по гражданскому населению и объектам. И мы видим удары по промышленности, логистике, мы видим блокирование трассы "Новороссия". Это все военные преступления", - сказал Мирошник газете "Известия".
По его мнению, Киев делает ставку не столько на классические боевые действия, сколько на удары по гражданским объектам и инфраструктуре. Именно этим, считает Мирошник, объясняется жесткость ответных действий РФ.
Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков. Он подчеркнул, что киевская верхушка совершила их сознательно и, похоже, решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом.
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Мирошник обвинил Киев в военных преступлениях
Посол Мирошник назвал удары Киева по гражданским объектам военными преступлениями
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Киев направляет свои военные возможности и нацеливает удары на гражданское население и объекты, все это - военные преступления, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Киев направляет свои военные возможности и удары по гражданскому населению и объектам. И мы видим удары по промышленности, логистике, мы видим блокирование трассы "Новороссия". Это все военные преступления", - сказал Мирошник газете "Известия".
По его мнению, Киев делает ставку не столько на классические боевые действия, сколько на удары по гражданским объектам и инфраструктуре. Именно этим, считает Мирошник, объясняется жесткость ответных действий РФ.
Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков. Он подчеркнул, что киевская верхушка совершила их сознательно и, похоже, решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом.