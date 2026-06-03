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Шести субъектам России спишут задолженность на 37,5 миллиарда рублей
Шести субъектам России спишут задолженность на 37,5 миллиарда рублей - 03.06.2026, ПРАЙМ
Шести субъектам России спишут задолженность на 37,5 миллиарда рублей
Шести субъектам РФ спишут задолженность по бюджетным кредитам в размере более 37,5 миллиардов рублей, подтверждение о целевом использовании средств от них... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T15:09+0300
2026-06-03T15:09+0300
2026-06-03T15:09+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Шести субъектам РФ спишут задолженность по бюджетным кредитам в размере более 37,5 миллиардов рублей, подтверждение о целевом использовании средств от них получено, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Такой инструмент, как списание задолженности по бюджетным кредитам. Действует он не первый год, хорошо себя зарекомендовал. Сегодня мы поддержим еще шесть субъектов Российской Федерации - речь идет о Республике Саха (Якутия), Татарстане, Хабаровском крае, Владимирской, Курганской и Омской областях. Их совокупный долг сократится более чем на 37,5 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства. Подтверждение о целевом использовании соответствующих средств получено, регионы направляли их на реализацию мастер-планов по развитию городов, инфраструктурных проектов в опорных населенных пунктах, в том числе, распложенных в Дальневосточном федеральном округе и в Арктической зоне, добавил Мишустин. По его словам, там средства были направлены на совершенствование местного коммунального хозяйства, включая замену лифтов, обновление общественного транспорта и переселение граждан из аварийного жилья.
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финансы, россия, рф, татарстан, хабаровский край, михаил мишустин, кредиты, бюджет, долги
Финансы, РОССИЯ, РФ, ТАТАРСТАН, Хабаровский край, Михаил Мишустин, кредиты, бюджет, долги
Шести субъектам России спишут задолженность на 37,5 миллиарда рублей
Мишустин: шести субъектам России спишут долги по бюджетным кредитам на 37,5 млрд рублей