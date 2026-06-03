https://1prime.ru/20260603/mishustin-870454642.html

Шести субъектам России спишут задолженность на 37,5 миллиарда рублей

Шести субъектам России спишут задолженность на 37,5 миллиарда рублей - 03.06.2026, ПРАЙМ

Шести субъектам России спишут задолженность на 37,5 миллиарда рублей

Шести субъектам РФ спишут задолженность по бюджетным кредитам в размере более 37,5 миллиардов рублей, подтверждение о целевом использовании средств от них... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T15:09+0300

2026-06-03T15:09+0300

2026-06-03T15:09+0300

финансы

россия

рф

татарстан

хабаровский край

михаил мишустин

кредиты

бюджет

долги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Шести субъектам РФ спишут задолженность по бюджетным кредитам в размере более 37,5 миллиардов рублей, подтверждение о целевом использовании средств от них получено, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Такой инструмент, как списание задолженности по бюджетным кредитам. Действует он не первый год, хорошо себя зарекомендовал. Сегодня мы поддержим еще шесть субъектов Российской Федерации - речь идет о Республике Саха (Якутия), Татарстане, Хабаровском крае, Владимирской, Курганской и Омской областях. Их совокупный долг сократится более чем на 37,5 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства. Подтверждение о целевом использовании соответствующих средств получено, регионы направляли их на реализацию мастер-планов по развитию городов, инфраструктурных проектов в опорных населенных пунктах, в том числе, распложенных в Дальневосточном федеральном округе и в Арктической зоне, добавил Мишустин. По его словам, там средства были направлены на совершенствование местного коммунального хозяйства, включая замену лифтов, обновление общественного транспорта и переселение граждан из аварийного жилья.

https://1prime.ru/20260521/dolgi-870091095.html

рф

татарстан

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, татарстан, хабаровский край, михаил мишустин, кредиты, бюджет, долги