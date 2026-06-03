Вслед за рублем. Что будет с индексом Мосбиржи?

МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в конце мая опускался до минимума на отметке 2556. В последний раз такой уровень наблюдался в ноябре 2025 года. Пессимизм участников рынка понять можно – крепкий рубль и все еще очень высокая ключевая ставка оказывают давление на рынок. Фактически динамика индекса Мосбиржи в последние два месяца повторяла динамику курса рубля. В то время как пара юань-рубль показала снижение 10 недель подряд, примерно с 12,5 до 10,30, индекс Мосбиржи показал тренд на снижение длительностью 12 недель, от мартовского максимума на уровне 2912.Однако на этой неделе курс рубля начал показывать тенденцию к развороту. Очевидно, участники рынка ждут, что в июне в рамках бюджетного правила Минфин будет покупать значительно больше валюты уже с 5 июня. Вместе с курсом рубля развернулся и индекс Мосбиржи, вернувшись к отметке 2600.Среднеисторический уровень P/E (Price/Earnings) для индекса Мосбиржи составляет около 6,4. Сейчас этот показатель равен 4,1, то есть в среднем инвестиции в российские акции окупаются прибылью за 4,1 года. Российский рынок акций значительно недооценен.Полагаем, что ожидаемое снижение ключевой ставки и вероятное некоторое ослабление курса рубля смогут поддержать российский рынок. Считаем, что индекс Мосбиржи в конце мая уже показал минимумы на год, и в ближайшие месяцы индекс будет двигаться к отметке 3000.Автор: Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в конце мая опускался до минимума на отметке 2556. В последний раз такой уровень наблюдался в ноябре 2025 года. Пессимизм участников рынка понять можно – крепкий рубль и все еще очень высокая ключевая ставка оказывают давление на рынок.
Фактически динамика индекса Мосбиржи в последние два месяца повторяла динамику курса рубля. В то время как пара юань-рубль показала снижение 10 недель подряд, примерно с 12,5 до 10,30, индекс Мосбиржи показал тренд на снижение длительностью 12 недель, от мартовского максимума на уровне 2912.
Однако на этой неделе курс рубля начал показывать тенденцию к развороту. Очевидно, участники рынка ждут, что в июне в рамках бюджетного правила Минфин будет покупать значительно больше валюты уже с 5 июня. Вместе с курсом рубля развернулся и индекс Мосбиржи, вернувшись к отметке 2600.
Среднеисторический уровень P/E (Price/Earnings) для индекса Мосбиржи составляет около 6,4. Сейчас этот показатель равен 4,1, то есть в среднем инвестиции в российские акции окупаются прибылью за 4,1 года. Российский рынок акций значительно недооценен.
Полагаем, что ожидаемое снижение ключевой ставки и вероятное некоторое ослабление курса рубля смогут поддержать российский рынок. Считаем, что индекс Мосбиржи в конце мая уже показал минимумы на год, и в ближайшие месяцы индекс будет двигаться к отметке 3000.
Автор: Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
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