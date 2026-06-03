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Вслед за рублем. Что будет с индексом Мосбиржи? - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Вслед за рублем. Что будет с индексом Мосбиржи?
Вслед за рублем. Что будет с индексом Мосбиржи? - 03.06.2026, ПРАЙМ
Вслед за рублем. Что будет с индексом Мосбиржи?
Индекс Мосбиржи в конце мая опускался до минимума на отметке 2556. В последний раз такой уровень наблюдался в ноябре 2025 года. Пессимизм участников рынка... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T06:06+0300
2026-06-03T06:06+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в конце мая опускался до минимума на отметке 2556. В последний раз такой уровень наблюдался в ноябре 2025 года. Пессимизм участников рынка понять можно – крепкий рубль и все еще очень высокая ключевая ставка оказывают давление на рынок. Фактически динамика индекса Мосбиржи в последние два месяца повторяла динамику курса рубля. В то время как пара юань-рубль показала снижение 10 недель подряд, примерно с 12,5 до 10,30, индекс Мосбиржи показал тренд на снижение длительностью 12 недель, от мартовского максимума на уровне 2912.Однако на этой неделе курс рубля начал показывать тенденцию к развороту. Очевидно, участники рынка ждут, что в июне в рамках бюджетного правила Минфин будет покупать значительно больше валюты уже с 5 июня. Вместе с курсом рубля развернулся и индекс Мосбиржи, вернувшись к отметке 2600.Среднеисторический уровень P/E (Price/Earnings) для индекса Мосбиржи составляет около 6,4. Сейчас этот показатель равен 4,1, то есть в среднем инвестиции в российские акции окупаются прибылью за 4,1 года. Российский рынок акций значительно недооценен.Полагаем, что ожидаемое снижение ключевой ставки и вероятное некоторое ослабление курса рубля смогут поддержать российский рынок. Считаем, что индекс Мосбиржи в конце мая уже показал минимумы на год, и в ближайшие месяцы индекс будет двигаться к отметке 3000.Автор: Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
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Алексей Михеев
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги, мосбиржа, минфин
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Мосбиржа, Минфин
06:06 03.06.2026
 
Вслед за рублем. Что будет с индексом Мосбиржи?

Инвестстратег Михеев: в ближайшие месяцы индекс Мосбиржи будет двигаться к отметке 3000

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Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев
Алексей Михеев
Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в конце мая опускался до минимума на отметке 2556. В последний раз такой уровень наблюдался в ноябре 2025 года. Пессимизм участников рынка понять можно – крепкий рубль и все еще очень высокая ключевая ставка оказывают давление на рынок.
Фактически динамика индекса Мосбиржи в последние два месяца повторяла динамику курса рубля. В то время как пара юань-рубль показала снижение 10 недель подряд, примерно с 12,5 до 10,30, индекс Мосбиржи показал тренд на снижение длительностью 12 недель, от мартовского максимума на уровне 2912.
Однако на этой неделе курс рубля начал показывать тенденцию к развороту. Очевидно, участники рынка ждут, что в июне в рамках бюджетного правила Минфин будет покупать значительно больше валюты уже с 5 июня. Вместе с курсом рубля развернулся и индекс Мосбиржи, вернувшись к отметке 2600.
Среднеисторический уровень P/E (Price/Earnings) для индекса Мосбиржи составляет около 6,4. Сейчас этот показатель равен 4,1, то есть в среднем инвестиции в российские акции окупаются прибылью за 4,1 года. Российский рынок акций значительно недооценен.
Полагаем, что ожидаемое снижение ключевой ставки и вероятное некоторое ослабление курса рубля смогут поддержать российский рынок. Считаем, что индекс Мосбиржи в конце мая уже показал минимумы на год, и в ближайшие месяцы индекс будет двигаться к отметке 3000.
Автор: Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции

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