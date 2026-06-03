https://1prime.ru/20260603/mozhin-870452896.html
Умер советник главы ЦБ Алексей Можин
Умер советник главы ЦБ Алексей Можин - 03.06.2026, ПРАЙМ
Умер советник главы ЦБ Алексей Можин
Алексей Можин, занимавший должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а до этого бывший бессменным представителем России в Международном... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:21+0300
2026-06-03T14:21+0300
2026-06-03T14:21+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/03/870452817_0:0:2195:1235_1920x0_80_0_0_4999f071c5e249f346ab6cc9f74dc06e.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Алексей Можин, занимавший должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а до этого бывший бессменным представителем России в Международном валютном фонде, ушел из жизни в канун 70-летия, говорится в сообщении ЦБ. "3 июня 2026 года, в канун 70-летия, ушел из жизни Алексей Владимирович Можин, видный государственный деятель", - сообщил регулятор. В декабре 2024 года он вступил в должность советника председателя Банка России. С 1992 года по 2024 год был представителем Российской Федерации в Международном валютном фонде. "Алексей Владимирович внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках. Награжден государственными наградами. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Алексея Владимировича", - говорится в сообщении ЦБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/03/870452817_304:0:1951:1235_1920x0_80_0_0_3f021d286e0cc170733548f88e19296d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
Умер советник главы ЦБ Алексей Можин
Советник главы ЦБ и экс-представитель России в МВФ Алексей Можин умер в канун 70-летия
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Алексей Можин, занимавший должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а до этого бывший бессменным представителем России в Международном валютном фонде, ушел из жизни в канун 70-летия, говорится в сообщении ЦБ.
"3 июня 2026 года, в канун 70-летия, ушел из жизни Алексей Владимирович Можин, видный государственный деятель", - сообщил регулятор.
В декабре 2024 года он вступил в должность советника председателя Банка России. С 1992 года по 2024 год был представителем Российской Федерации в Международном валютном фонде.
"Алексей Владимирович внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках. Награжден государственными наградами. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Алексея Владимировича", - говорится в сообщении ЦБ.