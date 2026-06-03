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Умер советник главы ЦБ Алексей Можин - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Умер советник главы ЦБ Алексей Можин
Умер советник главы ЦБ Алексей Можин - 03.06.2026, ПРАЙМ
Умер советник главы ЦБ Алексей Можин
Алексей Можин, занимавший должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а до этого бывший бессменным представителем России в Международном... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:21+0300
2026-06-03T14:21+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россия
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Алексей Можин, занимавший должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а до этого бывший бессменным представителем России в Международном валютном фонде, ушел из жизни в канун 70-летия, говорится в сообщении ЦБ. "3 июня 2026 года, в канун 70-летия, ушел из жизни Алексей Владимирович Можин, видный государственный деятель", - сообщил регулятор. В декабре 2024 года он вступил в должность советника председателя Банка России. С 1992 года по 2024 год был представителем Российской Федерации в Международном валютном фонде. "Алексей Владимирович внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках. Награжден государственными наградами. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Алексея Владимировича", - говорится в сообщении ЦБ.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
14:21 03.06.2026
 
Умер советник главы ЦБ Алексей Можин

Советник главы ЦБ и экс-представитель России в МВФ Алексей Можин умер в канун 70-летия

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПредставитель России в МВФ Алексей Можин
Представитель России в МВФ Алексей Можин - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Алексей Можин, занимавший должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а до этого бывший бессменным представителем России в Международном валютном фонде, ушел из жизни в канун 70-летия, говорится в сообщении ЦБ.
"3 июня 2026 года, в канун 70-летия, ушел из жизни Алексей Владимирович Можин, видный государственный деятель", - сообщил регулятор.
В декабре 2024 года он вступил в должность советника председателя Банка России. С 1992 года по 2024 год был представителем Российской Федерации в Международном валютном фонде.
"Алексей Владимирович внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках. Награжден государственными наградами. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Алексея Владимировича", - говорится в сообщении ЦБ.
 
ФинансыРОССИЯЭльвира Набиуллинабанк Россия
 
 
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