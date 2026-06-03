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Умер советник главы ЦБ Алексей Можин

Умер советник главы ЦБ Алексей Можин - 03.06.2026, ПРАЙМ

Умер советник главы ЦБ Алексей Можин

Алексей Можин, занимавший должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а до этого бывший бессменным представителем России в Международном... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T14:21+0300

2026-06-03T14:21+0300

2026-06-03T14:21+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россия

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Алексей Можин, занимавший должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а до этого бывший бессменным представителем России в Международном валютном фонде, ушел из жизни в канун 70-летия, говорится в сообщении ЦБ. "3 июня 2026 года, в канун 70-летия, ушел из жизни Алексей Владимирович Можин, видный государственный деятель", - сообщил регулятор. В декабре 2024 года он вступил в должность советника председателя Банка России. С 1992 года по 2024 год был представителем Российской Федерации в Международном валютном фонде. "Алексей Владимирович внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках. Награжден государственными наградами. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Алексея Владимировича", - говорится в сообщении ЦБ.

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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия