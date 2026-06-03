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Индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил отметку 68 тысяч пунктов - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил отметку 68 тысяч пунктов
Индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил отметку 68 тысяч пунктов - 03.06.2026, ПРАЙМ
Индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил отметку 68 тысяч пунктов
Фондовый индекс Nikkei 225, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, впервые в истории превысил отметку 68 тысяч пунктов, следует из... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T07:06+0300
2026-06-03T07:06+0300
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ТОКИО, 3 июн - ПРАЙМ. Фондовый индекс Nikkei 225, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, впервые в истории превысил отметку 68 тысяч пунктов, следует из данных торгов. По состоянию на 06.31 мск индекс Nikkei 225 вырос на 2,71% по сравнению с закрытием предыдущего дня и составил 68 542,46 пункта. Показатель впервые в истории превысил 68 тысяч пунктов. На валютном рынке курс национальной валюты Японии впервые с конца апреля ослаб до психологически важной отметки 160 иен за доллар. Давление на иену усилилось на фоне неопределенности вокруг переговоров США и Ирана.
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рынок, торги, индексы, япония, сша, иран, nikkei 225
Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, США, ИРАН, Nikkei 225
07:06 03.06.2026
 
Индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил отметку 68 тысяч пунктов

Индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил 68 тысяч пунктов

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ТОКИО, 3 июн - ПРАЙМ. Фондовый индекс Nikkei 225, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, впервые в истории превысил отметку 68 тысяч пунктов, следует из данных торгов.
По состоянию на 06.31 мск индекс Nikkei 225 вырос на 2,71% по сравнению с закрытием предыдущего дня и составил 68 542,46 пункта. Показатель впервые в истории превысил 68 тысяч пунктов.
На валютном рынке курс национальной валюты Японии впервые с конца апреля ослаб до психологически важной отметки 160 иен за доллар. Давление на иену усилилось на фоне неопределенности вокруг переговоров США и Ирана.
 
РынокТоргиИндексыЯПОНИЯСШАИРАНNikkei 225
 
 
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