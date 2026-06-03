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Объем погрузки на Забайкальской железной дороге снизился на 4,3%
Объем погрузки на Забайкальской железной дороге снизился на 4,3% - 03.06.2026, ПРАЙМ
Объем погрузки на Забайкальской железной дороге снизился на 4,3%
Объем погрузки на Забайкальской железной дороге в мае 2026 года снизился на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 1,9 миллиона тонн... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T05:27+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - ПРАЙМ. Объем погрузки на Забайкальской железной дороге в мае 2026 года снизился на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 1,9 миллиона тонн различных грузов, сообщает ЗабЖД.
"По оперативной информации, в мае 2026 года погружено 1,9 миллиона тонн различных грузов, что на 4,3% ниже показателя мая предыдущего года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грузооборот за этот же месяц составил 27,2 миллиарда тонно-километров (+1,2%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии он снизился на 2,8%, до 32,6 миллиарда тонно-километров.
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бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
Объем погрузки на Забайкальской железной дороге снизился на 4,3%
Объем погрузки на Забайкальской железной дороге в мае снизился на 4,3%
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - ПРАЙМ. Объем погрузки на Забайкальской железной дороге в мае 2026 года снизился на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 1,9 миллиона тонн различных грузов, сообщает ЗабЖД.
"По оперативной информации, в мае 2026 года погружено 1,9 миллиона тонн различных грузов, что на 4,3% ниже показателя мая предыдущего года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грузооборот за этот же месяц составил 27,2 миллиарда тонно-километров (+1,2%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии он снизился на 2,8%, до 32,6 миллиарда тонно-километров.