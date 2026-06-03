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Офис торгового представителя США обсудит создание совета по торговле

Офис торгового представителя США обсудит создание совета по торговле - 03.06.2026, ПРАЙМ

Офис торгового представителя США обсудит создание совета по торговле

Офис торгового представителя США объявил о запуске процедуры общественного обсуждения по вопросу разработки американо-китайского совета по торговле. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T04:50+0300

2026-06-03T04:50+0300

2026-06-03T04:50+0300

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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Офис торгового представителя США объявил о запуске процедуры общественного обсуждения по вопросу разработки американо-китайского совета по торговле. "Мы приветствуем комментарии заинтересованных сторон о действенных способах содействия взаимовыгодной торговле с Китаем, продолжая при этом использовать пошлины для защиты экономической и национальной безопасности США и продвижения сбалансированной и взаимной торговли", - заявил торгпред США Джеймисон Грир. Также ведомство запрашивает комментарии об возможном изменении пошлин на товары, не подпадающие под особые ограничения экспортного контроля из соображений национальной безопасности. После визита президента США Дональда Трампа в Китай, состоявшегося 15–17 мая, министерство коммерции КНР заявило, что Пекин и Вашингтон обсудят взаимное снижение торговых пошлин на продукцию стоимостью не менее 30 миллиардов долларов для каждой стороны. До этого, в марте, Грир сообщил, что США и Китай обсуждают создание совместного механизма, который может называться "Совет по торговле", для координации товарных потоков между странами.

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мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп