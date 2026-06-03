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Офис торгового представителя США обсудит создание совета по торговле - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Офис торгового представителя США обсудит создание совета по торговле
Офис торгового представителя США обсудит создание совета по торговле - 03.06.2026, ПРАЙМ
Офис торгового представителя США обсудит создание совета по торговле
Офис торгового представителя США объявил о запуске процедуры общественного обсуждения по вопросу разработки американо-китайского совета по торговле. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T04:50+0300
2026-06-03T04:50+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Офис торгового представителя США объявил о запуске процедуры общественного обсуждения по вопросу разработки американо-китайского совета по торговле. "Мы приветствуем комментарии заинтересованных сторон о действенных способах содействия взаимовыгодной торговле с Китаем, продолжая при этом использовать пошлины для защиты экономической и национальной безопасности США и продвижения сбалансированной и взаимной торговли", - заявил торгпред США Джеймисон Грир. Также ведомство запрашивает комментарии об возможном изменении пошлин на товары, не подпадающие под особые ограничения экспортного контроля из соображений национальной безопасности. После визита президента США Дональда Трампа в Китай, состоявшегося 15–17 мая, министерство коммерции КНР заявило, что Пекин и Вашингтон обсудят взаимное снижение торговых пошлин на продукцию стоимостью не менее 30 миллиардов долларов для каждой стороны. До этого, в марте, Грир сообщил, что США и Китай обсуждают создание совместного механизма, который может называться "Совет по торговле", для координации товарных потоков между странами.
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мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп
04:50 03.06.2026
 
Офис торгового представителя США обсудит создание совета по торговле

Офис торгового представителя США начал обсуждение создания совета по торговле с Китаем

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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Офис торгового представителя США объявил о запуске процедуры общественного обсуждения по вопросу разработки американо-китайского совета по торговле.
"Мы приветствуем комментарии заинтересованных сторон о действенных способах содействия взаимовыгодной торговле с Китаем, продолжая при этом использовать пошлины для защиты экономической и национальной безопасности США и продвижения сбалансированной и взаимной торговли", - заявил торгпред США Джеймисон Грир.
Также ведомство запрашивает комментарии об возможном изменении пошлин на товары, не подпадающие под особые ограничения экспортного контроля из соображений национальной безопасности.
После визита президента США Дональда Трампа в Китай, состоявшегося 15–17 мая, министерство коммерции КНР заявило, что Пекин и Вашингтон обсудят взаимное снижение торговых пошлин на продукцию стоимостью не менее 30 миллиардов долларов для каждой стороны.
До этого, в марте, Грир сообщил, что США и Китай обсуждают создание совместного механизма, который может называться "Совет по торговле", для координации товарных потоков между странами.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙКНРДональд Трамп
 
 
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