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Минфин разместил ОФЗ на 35,35 миллиарда рублей - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Минфин разместил ОФЗ на 35,35 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ на 35,35 миллиарда рублей - 03.06.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 35,35 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года на... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:47+0300
2026-06-03T14:47+0300
финансы
рынок
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минфин
офз
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года на 35,349 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 90,868 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 85,4520% от номинала, средневзвешенная цена - 85,4799% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 13,53% годовых, средневзвешенная доходность - 13,52% годовых. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
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финансы, рынок, россия, минфин, офз
Финансы, Рынок, РОССИЯ, Минфин, ОФЗ
14:47 03.06.2026
 
Минфин разместил ОФЗ на 35,35 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ серии 26237 на 35,35 миллиарда рублей с погашением 14 марта 2029 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года на 35,349 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 90,868 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 85,4520% от номинала, средневзвешенная цена - 85,4799% от номинала.
Доходность по цене отсечения составила 13,53% годовых, средневзвешенная доходность - 13,52% годовых.
"Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство.
На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
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