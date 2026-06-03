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Минфин разместил ОФЗ на 35,35 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ на 35,35 миллиарда рублей - 03.06.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 35,35 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года на... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:47+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года на 35,349 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 90,868 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 85,4520% от номинала, средневзвешенная цена - 85,4799% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 13,53% годовых, средневзвешенная доходность - 13,52% годовых. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
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финансы, рынок, россия, минфин, офз
Финансы, Рынок, РОССИЯ, Минфин, ОФЗ
Минфин разместил ОФЗ на 35,35 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ серии 26237 на 35,35 миллиарда рублей с погашением 14 марта 2029 года
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года на 35,349 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 90,868 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 85,4520% от номинала, средневзвешенная цена - 85,4799% от номинала.
Доходность по цене отсечения составила 13,53% годовых, средневзвешенная доходность - 13,52% годовых.
"Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство.
На следующем аукционе позднее в среду Минфин
предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Минфин установил объем размещения 10-летних ОФЗ в 10 миллиардов юаней