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Основатель Macondo назвал три чашки кофе в день нормой в кофейной индустрии
Основатель Macondo назвал три чашки кофе в день нормой в кофейной индустрии - 03.06.2026, ПРАЙМ
Основатель Macondo назвал три чашки кофе в день нормой в кофейной индустрии
Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T03:38+0300
2026-06-03T03:38+0300
2026-06-03T03:38+0300
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"В кофейной отрасли считается, что три чашки кофе в день – идеальный объем потребления", - отметил собеседник агентства.
Хилон при этом подчеркнул, что норма для каждого организма может варьироваться, а сам он предпочитает ограничиваться двумя чашками в день.
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Технологии, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Основатель Macondo назвал три чашки кофе в день нормой в кофейной индустрии
Основатель Macondo Хилон: три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"В кофейной отрасли считается, что три чашки кофе в день – идеальный объем потребления", - отметил собеседник агентства.
Хилон при этом подчеркнул, что норма для каждого организма может варьироваться, а сам он предпочитает ограничиваться двумя чашками в день.