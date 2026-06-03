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Основатель Macondo назвал три чашки кофе в день нормой в кофейной индустрии

Основатель Macondo назвал три чашки кофе в день нормой в кофейной индустрии - 03.06.2026, ПРАЙМ

Основатель Macondo назвал три чашки кофе в день нормой в кофейной индустрии

Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T03:38+0300

2026-06-03T03:38+0300

2026-06-03T03:38+0300

технологии

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. "В кофейной отрасли считается, что три чашки кофе в день – идеальный объем потребления", - отметил собеседник агентства. Хилон при этом подчеркнул, что норма для каждого организма может варьироваться, а сам он предпочитает ограничиваться двумя чашками в день.

санкт-петербург

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технологии, санкт-петербург