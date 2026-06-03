Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основатель Macondo назвал три чашки кофе в день нормой в кофейной индустрии - 03.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260603/osnovatel-870435044.html
Основатель Macondo назвал три чашки кофе в день нормой в кофейной индустрии
Основатель Macondo назвал три чашки кофе в день нормой в кофейной индустрии - 03.06.2026, ПРАЙМ
Основатель Macondo назвал три чашки кофе в день нормой в кофейной индустрии
Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T03:38+0300
2026-06-03T03:38+0300
технологии
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870435044.jpg?1780447103
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. "В кофейной отрасли считается, что три чашки кофе в день – идеальный объем потребления", - отметил собеседник агентства. Хилон при этом подчеркнул, что норма для каждого организма может варьироваться, а сам он предпочитает ограничиваться двумя чашками в день.
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, санкт-петербург
Технологии, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
03:38 03.06.2026
 
Основатель Macondo назвал три чашки кофе в день нормой в кофейной индустрии

Основатель Macondo Хилон: три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Три чашки кофе в день считаются нормой в кофейной индустрии, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"В кофейной отрасли считается, что три чашки кофе в день – идеальный объем потребления", - отметил собеседник агентства.
Хилон при этом подчеркнул, что норма для каждого организма может варьироваться, а сам он предпочитает ограничиваться двумя чашками в день.
 
ТехнологииСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала