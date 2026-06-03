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В Счетной палате назвали регион с самой высокой пенсией в России

В Счетной палате назвали регион с самой высокой пенсией в России - 03.06.2026, ПРАЙМ

В Счетной палате назвали регион с самой высокой пенсией в России

Самый высокий средний размер пенсии по старости в России установлен в Чукотском автономном округе, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T12:08+0300

2026-06-03T12:08+0300

2026-06-03T12:08+0300

россия

общество

счетная палата

социальный фонд

пенсия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Самый высокий средний размер пенсии по старости в России установлен в Чукотском автономном округе, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова. "По данным Социального фонда на 1 апреля 2026 года, средняя пенсия по старости в России выше 27,2 тысячи рублей... Самый высокий размер – в Чукотском автономном округе, более 45,5 тысячи рублей", - сообщила Изотова. Зампред Счетной палаты уточнила, что размер пенсии каждого конкретного человека зависит прежде всего от зарплат, которые он получал в течение жизни, от отрасли и от региональных коэффициентов. Соотношение средней пенсии со средней зарплатой в России, по данным Счетной палаты, в феврале 2026 года составило 24,3%. Для сравнения: в 2025 году было 23,3%, в 2024-м – 23,5%. "Тренд положительный, доля пенсии в заработке медленно, но растет", - сказала Изотова. "Но здесь нужно учитывать, что многие пенсионеры получают еще и социальные доплаты, льготы, а также продолжают работать", - напомнила она. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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россия, общество , счетная палата, социальный фонд, пенсия