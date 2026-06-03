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Совфед одобрил закон о наследовании переплат по налогам

Совфед одобрил закон о наследовании переплат по налогам - 03.06.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о наследовании переплат по налогам

Члены Совета Федерации одобрили закон о возврате наследникам умерших граждан их переплат по налогам. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T12:11+0300

2026-06-03T12:11+0300

2026-06-03T12:11+0300

общество

фнс россии

совет федерации

налоги

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Члены Совета Федерации одобрили закон о возврате наследникам умерших граждан их переплат по налогам. Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, позволяющие наследникам получать денежные суммы, формирующие положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) умершего или объявленного умершим налогоплательщика, плательщика сбора или страховых взносов. Документом уточняется, что до 1 января 2027 года наследник будет вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС наследодателя, причитающихся ему в соответствии со свидетельством о праве на наследство. При этом нотариусы до 2027 года смогут запрашивать и получать в бумажном виде от ФНС России справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС наследодателя. Формы заявления о возврате средств и запроса будут размещены на сайте ФНС. С 1 января 2027 года в случае смерти налогоплательщика или объявления его умершим сумма денежных средств, формирующих положительное сальдо его ЕНС, будет учитываться на едином налоговом счете его наследника. Подача запросов нотариусами и получение от ФНС справок о сальдо ЕНС наследодателя с 2027 года будут происходить с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Помимо этого, наследник временно освобождается от уплаты пени на сумму недоимки по налогам, сборам и страховым взносам умершего наследодателя. Это освобождение будет действовать до выдачи свидетельства о наследстве, но не более шести месяцев со дня открытия наследства или вступления в силу решения суда об объявлении наследодателя умершим. Сейчас пени начисляется с первого дня, как открылось наследство. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать с 2027 года.

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общество , фнс россии, совет федерации, налоги