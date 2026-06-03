https://1prime.ru/20260603/peterburg-870453514.html
В США пришли в ярость после налета БПЛА на Петербург
В США пришли в ярость после налета БПЛА на Петербург - 03.06.2026, ПРАЙМ
В США пришли в ярость после налета БПЛА на Петербург
Американский журналист Джексон Хинкл выразил недовольство атаками ВСУ на инфраструктурные объекты Санкт-Петербурга незадолго до открытия Петербургского... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:32+0300
2026-06-03T14:32+0300
2026-06-03T14:32+0300
александр беглов
всу
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МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Американский журналист Джексон Хинкл выразил недовольство атаками ВСУ на инфраструктурные объекты Санкт-Петербурга незадолго до открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Украина представляет опасность для мирового сообщества", — написал он в соцсети X.Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщил, что украинские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам в разных районах города. Сейчас работает оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова, а спасательные службы устраняют последствия атак. ВСУ практически ежедневно направляют дроны на гражданские объекты в российских регионах. В ответ армия применяет высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также использует БПЛА для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса.
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александр беглов, всу
В США пришли в ярость после налета БПЛА на Петербург
Журналист Хинкл назвал Украину угрозой мировому сообществу после атак на Петербург