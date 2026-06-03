https://1prime.ru/20260603/peterburg-870455886.html

"Что будет дальше?" Атака на Петербург вызвало тревогу в Британии

"Что будет дальше?" Атака на Петербург вызвало тревогу в Британии - 03.06.2026, ПРАЙМ

"Что будет дальше?" Атака на Петербург вызвало тревогу в Британии

Британский политик Джим Фергюсон заявил, что атака Киева на Санкт-Петербург перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) может... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T16:16+0300

2026-06-03T16:16+0300

2026-06-03T16:16+0300

санкт-петербург

киев

александр беглов

всу

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МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Британский политик Джим Фергюсон заявил, что атака Киева на Санкт-Петербург перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) может привести к существенным последствиям. "Это не просто военное событие, это политический сигнал. Каждая новая эскалация повышает ставки. Реальная опасность заключается не в том, что произошло сегодня, а в том, что будет дальше", — подчеркнул он в соцсети X.Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что украинские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам в нескольких районах города. В настоящее время под руководством губернатора Александра Беглова работает оперативный штаб, а спасательные службы занимаются устранением последствий. ВСУ почти ежедневно направляют дроны для атак на гражданские объекты в различных регионах России. В ответ армия применяет высокоточные оружейные системы воздушного, морского и наземного базирования, а также использует БПЛА для ударов исключительно по военным целям и предприятиям украинской оборонной промышленности.

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санкт-петербург

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санкт-петербург, киев, александр беглов, всу