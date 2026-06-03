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"Что будет дальше?" Атака на Петербург вызвало тревогу в Британии - 03.06.2026, ПРАЙМ
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"Что будет дальше?" Атака на Петербург вызвало тревогу в Британии
"Что будет дальше?" Атака на Петербург вызвало тревогу в Британии - 03.06.2026, ПРАЙМ
"Что будет дальше?" Атака на Петербург вызвало тревогу в Британии
Британский политик Джим Фергюсон заявил, что атака Киева на Санкт-Петербург перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) может... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T16:16+0300
2026-06-03T16:16+0300
санкт-петербург
киев
александр беглов
всу
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МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Британский политик Джим Фергюсон заявил, что атака Киева на Санкт-Петербург перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) может привести к существенным последствиям. "Это не просто военное событие, это политический сигнал. Каждая новая эскалация повышает ставки. Реальная опасность заключается не в том, что произошло сегодня, а в том, что будет дальше", — подчеркнул он в соцсети X.Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что украинские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам в нескольких районах города. В настоящее время под руководством губернатора Александра Беглова работает оперативный штаб, а спасательные службы занимаются устранением последствий. ВСУ почти ежедневно направляют дроны для атак на гражданские объекты в различных регионах России. В ответ армия применяет высокоточные оружейные системы воздушного, морского и наземного базирования, а также использует БПЛА для ударов исключительно по военным целям и предприятиям украинской оборонной промышленности.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, киев, александр беглов, всу
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Киев, Александр Беглов, ВСУ
16:16 03.06.2026
 
"Что будет дальше?" Атака на Петербург вызвало тревогу в Британии

Фергюсон: атака Киева на Петербург грозит серьезной эскалацией конфликта

© РИА Новости . Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вдовин
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МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Британский политик Джим Фергюсон заявил, что атака Киева на Санкт-Петербург перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) может привести к существенным последствиям.
"Это не просто военное событие, это политический сигнал. Каждая новая эскалация повышает ставки. Реальная опасность заключается не в том, что произошло сегодня, а в том, что будет дальше", — подчеркнул он в соцсети X.
Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что украинские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам в нескольких районах города. В настоящее время под руководством губернатора Александра Беглова работает оперативный штаб, а спасательные службы занимаются устранением последствий.
ВСУ почти ежедневно направляют дроны для атак на гражданские объекты в различных регионах России. В ответ армия применяет высокоточные оружейные системы воздушного, морского и наземного базирования, а также использует БПЛА для ударов исключительно по военным целям и предприятиям украинской оборонной промышленности.
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
В США пришли в ярость после налета БПЛА на Петербург
14:32
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГКиевАлександр БегловВСУ
 
 
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