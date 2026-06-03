https://1prime.ru/20260603/pmef-870444540.html

Евродепутат не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту

Евродепутат не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту - 03.06.2026, ПРАЙМ

Евродепутат не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер не смог вовремя вылететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T11:03+0300

2026-06-03T11:03+0300

2026-06-03T11:03+0300

брюссель

люксембург

бельгия

пмэф-2026

самолет

пмэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/17/870159114_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_87a73b56e38880d43f57eb1092912a77.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер не смог вовремя вылететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за забастовки в аэропорту Брюсселя, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Спонтанная забастовка работников авиадиспетчерской компании, которая обслуживает аэропорты королевства, проходила в ночь на понедельник и во вторник в Бельгии. Десятки рейсов были отменены. "Из-за неожиданной забастовки в аэропорту Брюсселя рейс был отменен", - сообщил собеседник агентства. По его словам, депутат вылетает в Россию со значительным опозданием, задержка может отразиться на его графике в Санкт-Петербурге. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

https://1prime.ru/20260531/turtsiya-870367487.html

брюссель

люксембург

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брюссель, люксембург, бельгия, самолет, пмэф