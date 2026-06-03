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Евродепутат не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Евродепутат не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту
Евродепутат не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту - 03.06.2026, ПРАЙМ
Евродепутат не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер не смог вовремя вылететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за... | 03.06.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер не смог вовремя вылететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за забастовки в аэропорту Брюсселя, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Спонтанная забастовка работников авиадиспетчерской компании, которая обслуживает аэропорты королевства, проходила в ночь на понедельник и во вторник в Бельгии. Десятки рейсов были отменены. "Из-за неожиданной забастовки в аэропорту Брюсселя рейс был отменен", - сообщил собеседник агентства. По его словам, депутат вылетает в Россию со значительным опозданием, задержка может отразиться на его графике в Санкт-Петербурге. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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брюссель, люксембург, бельгия, самолет, пмэф
Брюссель, ЛЮКСЕМБУРГ, БЕЛЬГИЯ, ПМЭФ-2026, самолет, ПМЭФ
11:03 03.06.2026
 
Евродепутат не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту

Евродепутат Картайзер не смог вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту Брюсселя

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер не смог вовремя вылететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за забастовки в аэропорту Брюсселя, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Спонтанная забастовка работников авиадиспетчерской компании, которая обслуживает аэропорты королевства, проходила в ночь на понедельник и во вторник в Бельгии. Десятки рейсов были отменены.
"Из-за неожиданной забастовки в аэропорту Брюсселя рейс был отменен", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, депутат вылетает в Россию со значительным опозданием, задержка может отразиться на его графике в Санкт-Петербурге.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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