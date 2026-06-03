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Стенд Евразийского женского форума открылся на ПМЭФ
Стенд Евразийского женского форума открылся на ПМЭФ - 03.06.2026, ПРАЙМ
Стенд Евразийского женского форума открылся на ПМЭФ
Стенд Евразийского женского форума (ЕЖФ) начал свою работу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в его работе примут участие... | 03.06.2026, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – ПРАЙМ. Стенд Евразийского женского форума (ЕЖФ) начал свою работу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в его работе примут участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сенаторы, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента. "На Петербургском международном экономическом форуме открылась площадка Евразийского женского форума. В ее работе примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы РФ, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, госкорпораций, ученые и эксперты", - говорится в сообщении. Как рассказала глава совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова, стенд ЕЖФ будет работать практически в режиме нон-стоп, его программа охватывает широкий круг вопросов как женской повестки, так и связанных с актуальными, стоящими перед страной задачами, в решении которых женщины активно и успешно участвуют. По ее словам, среди тем, которым будет уделено особое внимание в программе ЕЖФ на ПМЭФ - женская занятость, особенно в высокотехнологичных отраслях, создание условий для беспрерывной карьеры женщин, развитие женского предпринимательства, здоровье как капитал современного общества, развитие сотрудничества с регионами. Она отметила, что деловая программа стенда ЕЖФ соответствует основному девизу ПМЭФ этого года: "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". "Программа, в основном, построена на открытых диалогах, которые должны привести к выработке практических решений и долгосрочному стабильному партнерству. Планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве", - добавила Карелова. Сенатор уточнила, что основными событиями станут две сессии совета ЕЖФ, включенные в деловую программу ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026, РОССИЯ, РФ, Валентина Матвиенко, Совет Федерации, ПМЭФ
Стенд Евразийского женского форума открылся на ПМЭФ
Спикер Совфеда Матвиенко примет участие в работе Евразийского женского форума на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – ПРАЙМ. Стенд Евразийского женского форума (ЕЖФ) начал свою работу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в его работе примут участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сенаторы, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
"На Петербургском международном экономическом форуме открылась площадка Евразийского женского форума. В ее работе примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
, сенаторы РФ
, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, госкорпораций, ученые и эксперты", - говорится в сообщении.
Как рассказала глава совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова, стенд ЕЖФ будет работать практически в режиме нон-стоп, его программа охватывает широкий круг вопросов как женской повестки, так и связанных с актуальными, стоящими перед страной задачами, в решении которых женщины активно и успешно участвуют.
По ее словам, среди тем, которым будет уделено особое внимание в программе ЕЖФ на ПМЭФ - женская занятость, особенно в высокотехнологичных отраслях, создание условий для беспрерывной карьеры женщин, развитие женского предпринимательства, здоровье как капитал современного общества, развитие сотрудничества с регионами.
Она отметила, что деловая программа стенда ЕЖФ соответствует основному девизу ПМЭФ этого года: "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".
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"Программа, в основном, построена на открытых диалогах, которые должны привести к выработке практических решений и долгосрочному стабильному партнерству. Планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве", - добавила Карелова.
Сенатор уточнила, что основными событиями станут две сессии совета ЕЖФ, включенные в деловую программу ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.