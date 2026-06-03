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В Кремле раскрыли содержание выступления Путина на ПМЭФ
В Кремле раскрыли содержание выступления Путина на ПМЭФ - 03.06.2026, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли содержание выступления Путина на ПМЭФ
Главная часть выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, заявил... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T12:37+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Главная часть выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне", - сказал Песков журналистам. "Но, конечно, в наше время не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновения с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание", - добавил он.Песков добавил, что Путин продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ПМЭФ
В Кремле раскрыли содержание выступления Путина на ПМЭФ
Песков: главная часть выступления Путина на ПМЭФ будет посвящена экономическим вопросам
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Главная часть выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне", - сказал Песков
журналистам.
"Но, конечно, в наше время не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновения с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание", - добавил он.
Песков добавил, что Путин продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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