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В Кремле раскрыли содержание выступления Путина на ПМЭФ

В Кремле раскрыли содержание выступления Путина на ПМЭФ - 03.06.2026, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли содержание выступления Путина на ПМЭФ

Главная часть выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, заявил... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T12:37+0300

2026-06-03T12:37+0300

2026-06-03T12:39+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Главная часть выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне", - сказал Песков журналистам. "Но, конечно, в наше время не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновения с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание", - добавил он.Песков добавил, что Путин продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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россия, мировая экономика, рф, дмитрий песков, владимир путин, пмэф