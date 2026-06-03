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Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению
Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению - 03.06.2026, ПРАЙМ
Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению
Участие представителя США в Петербургском международном экономическом форуме — это возвращение к цивилизованному способу общения двух стран, заявила на ПМЭФ в... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:59+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Участие представителя США в Петербургском международном экономическом форуме — это возвращение к цивилизованному способу общения двух стран, заявила на ПМЭФ в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вот это есть цивилизованное общение - приходить и встречаться на форумах, дискутировать, спорить... Это цивилизованный способ, а не то, чем они (США - ред.) занимались под гнетом ультралиберальной повестки все это время", - сказала агентству Захарова, комментируя участие представителя США в ПМЭФ. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Мария Захарова, Юрий Ушаков, МИД РФ, ПМЭФ
Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению
Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению с Россией