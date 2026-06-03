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Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению
Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению - 03.06.2026, ПРАЙМ
Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению
Участие представителя США в Петербургском международном экономическом форуме — это возвращение к цивилизованному способу общения двух стран, заявила на ПМЭФ в... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:59+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Участие представителя США в Петербургском международном экономическом форуме — это возвращение к цивилизованному способу общения двух стран, заявила на ПМЭФ в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вот это есть цивилизованное общение - приходить и встречаться на форумах, дискутировать, спорить... Это цивилизованный способ, а не то, чем они (США - ред.) занимались под гнетом ультралиберальной повестки все это время", - сказала агентству Захарова, комментируя участие представителя США в ПМЭФ. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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россия, мировая экономика, сша, мария захарова, юрий ушаков, мид рф, пмэф
ПМЭФ-2026, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Мария Захарова, Юрий Ушаков, МИД РФ, ПМЭФ
14:59 03.06.2026
 
Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению

Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению с Россией

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Участие представителя США в Петербургском международном экономическом форуме — это возвращение к цивилизованному способу общения двух стран, заявила на ПМЭФ в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот это есть цивилизованное общение - приходить и встречаться на форумах, дискутировать, спорить... Это цивилизованный способ, а не то, чем они (США - ред.) занимались под гнетом ультралиберальной повестки все это время", - сказала агентству Захарова, комментируя участие представителя США в ПМЭФ.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РОССИЯМировая экономикаСШАМария ЗахароваЮрий УшаковМИД РФПМЭФ
 
 
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