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"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже активов Струкова

"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже активов Струкова - 03.06.2026, ПРАЙМ

"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже активов Струкова

"Полиметалл", "Селигдар" и "Ареал" не планируют участвовать в повторных торгах по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T01:16+0300

2026-06-03T01:16+0300

2026-06-03T01:42+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. "Полиметалл", "Селигдар" и "Ареал" не планируют участвовать в повторных торгах по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в золотодобытчике ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в 67,25%, сообщили РИА Новости представители компаний. "Не планируем", - ответил представитель "Полиметалла" на вопрос о планах участвовать в аукционе в июне. В "Ареале" также отметили, что позиция компании по данному вопросу не изменилась. В мае компания заявляла, что не будет принимать участие. В "Селигдаре" рассказали, что планов подавать заявку на аукцион нет. Первый аукцион бывших активов Струкова, в том числе доли в ЮГК, не состоялся из-за отсутствия заявок. Вторые торги, заявленные в формате голландского аукциона, также были признаны несостоявшимися, так как участником был признан только один претендент, который не назывался. Накануне Росимущество объявило, что планирует объявить третий аукцион по продаже - 2 июня 2026 года, при этом участие одного покупателя в торгах будет достаточно для признания его состоявшимся.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, югк, росимущество