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"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже активов Струкова - 03.06.2026, ПРАЙМ
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"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже активов Струкова
"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже активов Струкова - 03.06.2026, ПРАЙМ
"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже активов Струкова
"Полиметалл", "Селигдар" и "Ареал" не планируют участвовать в повторных торгах по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T01:16+0300
2026-06-03T01:42+0300
бизнес
экономика
югк
росимущество
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. "Полиметалл", "Селигдар" и "Ареал" не планируют участвовать в повторных торгах по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в золотодобытчике ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в 67,25%, сообщили РИА Новости представители компаний. "Не планируем", - ответил представитель "Полиметалла" на вопрос о планах участвовать в аукционе в июне. В "Ареале" также отметили, что позиция компании по данному вопросу не изменилась. В мае компания заявляла, что не будет принимать участие. В "Селигдаре" рассказали, что планов подавать заявку на аукцион нет. Первый аукцион бывших активов Струкова, в том числе доли в ЮГК, не состоялся из-за отсутствия заявок. Вторые торги, заявленные в формате голландского аукциона, также были признаны несостоявшимися, так как участником был признан только один претендент, который не назывался. Накануне Росимущество объявило, что планирует объявить третий аукцион по продаже - 2 июня 2026 года, при этом участие одного покупателя в торгах будет достаточно для признания его состоявшимся.
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бизнес, югк, росимущество
Бизнес, Экономика, ЮГК, Росимущество
01:16 03.06.2026 (обновлено: 01:42 03.06.2026)
 
"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже активов Струкова

"Полиметалл" не планирует участвовать в повторных торгах по продаже активов Струкова

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. "Полиметалл", "Селигдар" и "Ареал" не планируют участвовать в повторных торгах по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в золотодобытчике ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в 67,25%, сообщили РИА Новости представители компаний.
"Не планируем", - ответил представитель "Полиметалла" на вопрос о планах участвовать в аукционе в июне.
В "Ареале" также отметили, что позиция компании по данному вопросу не изменилась. В мае компания заявляла, что не будет принимать участие.
В "Селигдаре" рассказали, что планов подавать заявку на аукцион нет.
Первый аукцион бывших активов Струкова, в том числе доли в ЮГК, не состоялся из-за отсутствия заявок. Вторые торги, заявленные в формате голландского аукциона, также были признаны несостоявшимися, так как участником был признан только один претендент, который не назывался. Накануне Росимущество объявило, что планирует объявить третий аукцион по продаже - 2 июня 2026 года, при этом участие одного покупателя в торгах будет достаточно для признания его состоявшимся.
 
ЭкономикаБизнесЮГКРосимущество
 
 
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