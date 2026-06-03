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Депутат бундестага допустил возможность восстановления "Северного потока"
Депутат бундестага допустил возможность восстановления "Северного потока" - 03.06.2026, ПРАЙМ
Депутат бундестага допустил возможность восстановления "Северного потока"
Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил о необходимости пересмотра энергетической политики... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T16:02+0300
2026-06-03T16:02+0300
2026-06-03T16:02+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил о необходимости пересмотра энергетической политики Германии и допустил возможность обсуждения восстановления "Северного потока", сообщил "Газпром". Глава "Газпрома" Алесей Миллер ранее в среду в рамках Петербургского международного форума провел рабочую встречу с Маркусом Фронмайером. "Германия переживает глубокий экономический спад, и одной из его ключевых причин остаются высокие цены на энергоносители. …Россия долгое время была основным поставщиком газа и нефти. Поэтому сегодня необходимо вновь рассмотреть все возможные варианты, включая возобновление работы "Северного потока" и восстановление торгово-экономических отношений с Россией", - приводятся в сообщении по итогам встречи слова Фронмайера. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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газ, россия, германия, газпром
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Газпром
Депутат бундестага допустил возможность восстановления "Северного потока"
Депутат Фронмайер допустил возможность обсуждения восстановления "Северного потока"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил о необходимости пересмотра энергетической политики Германии и допустил возможность обсуждения восстановления "Северного потока", сообщил "Газпром".
Глава "Газпрома
" Алесей Миллер ранее в среду в рамках Петербургского международного форума провел рабочую встречу с Маркусом Фронмайером.
"Германия переживает глубокий экономический спад, и одной из его ключевых причин остаются высокие цены на энергоносители. …Россия долгое время была основным поставщиком газа и нефти. Поэтому сегодня необходимо вновь рассмотреть все возможные варианты, включая возобновление работы "Северного потока" и восстановление торгово-экономических отношений с Россией", - приводятся в сообщении по итогам встречи слова Фронмайера.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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