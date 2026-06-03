https://1prime.ru/20260603/pravitelstvo-870431009.html

Правительство обсудит закупку электробусов и зарядной инфраструктуры

Правительство обсудит закупку электробусов и зарядной инфраструктуры - 03.06.2026, ПРАЙМ

Правительство обсудит закупку электробусов и зарядной инфраструктуры

Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение средств для освещения и благоустройства территорий, а также на закупку электробусов и зарядной... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:15+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение средств для освещения и благоустройства территорий, а также на закупку электробусов и зарядной инфраструктуры для них на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, сообщила пресс-служба кабмина. "Проект распоряжения направлен на обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в сообщении.

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