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Правительство Японии одобрило проект допбюджета на $19,5 млрд

Правительство Японии одобрило проект допбюджета на $19,5 млрд - 03.06.2026, ПРАЙМ

Правительство Японии одобрило проект допбюджета на $19,5 млрд

Правительство Японии одобрило проект дополнительного бюджета на текущий финансовый год на сумму 3,11 триллиона иен (около 19,5 миллиарда долларов) для... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T05:15+0300

2026-06-03T05:15+0300

2026-06-03T05:15+0300

экономика

мировая экономика

япония

ближний восток

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ТОКИО, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство Японии одобрило проект дополнительного бюджета на текущий финансовый год на сумму 3,11 триллиона иен (около 19,5 миллиарда долларов) для сдерживания негативного влияния ситуации на Ближнем Востоке, заявил генеральный секретарь правительства Минору Кихара. "Этот дополнительный бюджет был составлен для того, чтобы с точки зрения минимизации рисков обеспечить полную финансовую готовность и при необходимости своевременно реагировать, надлежащим образом оценивая дальнейшую динамику цен и влияние на экономику на фоне неопределенности вокруг ситуации на Ближнем Востоке", - сказал он на пресс-конференции. По словам генсека, в проект дополнительного бюджета включен резервный фонд на реагирование на ситуацию на Ближнем Востоке и другие обстоятельства в размере 2,5 триллиона иен (около 15,6 миллиарда долларов). Это, как подчеркнул Кихара, позволит гибко реализовывать меры, которые могут потребоваться в дальнейшем, включая меры по смягчению резких колебаний цен на топливо. Источником финансирования станет дополнительный выпуск специальных облигаций, однако общий планируемый объем размещения гособлигаций на рынке не увеличится. "Правительство приложит все усилия для скорейшего принятия этого дополнительного бюджета, в том числе путем тщательного разъяснения его содержания", - добавил генсек кабмина Японии.

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мировая экономика, япония, ближний восток