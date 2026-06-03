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Начался прием заявок на третьи торги по продаже активов Струкова

Начался прием заявок на третьи торги по продаже активов Струкова - 03.06.2026, ПРАЙМ

Начался прием заявок на третьи торги по продаже активов Струкова

Стартовал прием заявок на третьи торги Росимущества по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:27+0300

2026-06-03T00:27+0300

2026-06-03T00:27+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стартовал прием заявок на третьи торги Росимущества по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25%, с прежней начальной стоимостью в 162,02 миллиарда рублей, следует из данных ГИС "Торги". Первый аукцион по бывшим активам Струкова, в том числе доле в ЮГК, не состоялся из-за отсутствия заявок. Вторые торги, заявленные в формате голландского аукциона, также были признаны несостоявшимися, так как участником был признан только один претендент, который не назывался. Накануне Росимущество объявило, что планирует объявить третий аукцион, при этом участие одного покупателя в торгах будет достаточно для признания его состоявшимся. "Дата и время начала подачи (приема) заявок: 3 июня 2026 года в 00.01 по московскому времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно", - говорится в материалах. Изъятые активы Струкова выставлены на аукцион единым пакетом за прежнюю начальную стоимость в размере 162,02 миллиарда рублей. В материалах ГИС "Торги" уточняется, что цена доли ЮГК составляет 140,437 миллиарда рублей. В частности, общая стоимость долей, выставляемых на аукцион, в ООО "Управляющая компания ЮГК" (100% долей) составляет 9,12 миллиарда рублей; ООО "Бизнес-Актив" (100% долей) - 542,403 миллиона рублей; ООО "Хоум" (100% долей) - 10,443 миллиарда рублей; ООО "Арбат-Сити" (80% долей) - 1 рубль; ООО "Уралтранскомплект" (100% долей) - 434,067 миллиона рублей; ООО Агрокомплекс "Экомодуль" (67% долей) - 529,802 миллиона рублей. Кроме того, в пакет вошли ООО "Сады Предгорья" (67% долей) - 478 миллионов рублей; ООО "Погрузочно-транспортное управление" (100% долей) - 18 миллионов рублей; ООО "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод" (1% доли) - 13,469 миллиона рублей. Согласно материалам ГИС "Торги", подача заявок на участие в торгах заканчивается 9 июня в 16.00 мск, определение участников пройдет также 9 июня. Аукцион состоится 10 июня в 10.00 мск и до последнего предложения участников. Для участия в торгах необходимо внести задаток до окончания приема заявок в размере 20% от начальной цены торгов - 32,404 миллиарда рублей. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи - 3,24 миллиарда рублей. Порядка 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Константину Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, рынок, финансы, рф, росимущество, югк, газпромбанк