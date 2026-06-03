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Совфед одобрил закон о десятилетнем сроке давности по искам о приватизации

Совфед одобрил закон о десятилетнем сроке давности по искам о приватизации - 03.06.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о десятилетнем сроке давности по искам о приватизации

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает 10-летний предельный срок для возврата государством имущества, проданного в частные руки в результате... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T11:09+0300

2026-06-03T11:09+0300

2026-06-03T11:09+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает 10-летний предельный срок для возврата государством имущества, проданного в частные руки в результате приватизации. Закон вносит изменения в Гражданский кодекс РФ. Если при приватизации были нарушения, срок исковой давности составляет три года с момента, когда об этом узнали. При этом предельный срок - 10 лет со дня нарушения права. Если прошло больше 10 лет, вернуть имущество нельзя. Исключение сделано для споров, связанных с передачей религиозного имущества. На них 10-летний срок не распространяется: здесь будут действовать правила, установленные законом о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. "Устанавливается обязанность суда отказывать в удовлетворении требования Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований об истребовании приватизированного имущества, если после выбытия имущества из владения РФ, субъектов РФ и муниципальных образований истекло десять лет со дня нарушения права. При этом предусматривается, что процессы изъятия имущества по "антикоррупционным" и "антиэкстремистским" искам затронуты не будут", - говорится в заключении конституционного комитета СФ. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Новые правила начнут действовать для требований, сроки которых возникли после этого, а также для уже начатых судебных споров, если решение еще не вынесено.

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россия, общество , рф, совет федерации