Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЭР высказались за право продавцов маркетплейсов отказаться от акций - 03.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260603/prodavtsy-870435469.html
В МЭР высказались за право продавцов маркетплейсов отказаться от акций
В МЭР высказались за право продавцов маркетплейсов отказаться от акций - 03.06.2026, ПРАЙМ
В МЭР высказались за право продавцов маркетплейсов отказаться от акций
Продавцы на маркетплейсах должны иметь право отказаться от участия в акциях площадки без дискриминации с ее стороны, это стоит предусмотреть законом, заявил РИА | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T04:17+0300
2026-06-03T04:35+0300
бизнес
экономика
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870435469.jpg?1780450530
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продавцы на маркетплейсах должны иметь право отказаться от участия в акциях площадки без дискриминации с ее стороны, это стоит предусмотреть законом, заявил РИА Новости директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин. В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года. "Нужно двигаться в сторону того, чтобы в законодательстве были четко отражены возможности продавца без какого-либо ущерба, без какой-либо дискриминации отказываться от тех или иных скидочных акций и скидок за счет платформы", - рассказал Волошин. Представитель министерства напомнил, что закон о платформенной экономике уже регулирует скидочные акции за счет продавца, а в будущем продавцам необходимо дать возможность управлять участием в акциях площадок. Как выяснил для РИА Новости аналитический центр A2, две трети продавцов хотя бы раз сталкивались с тем, что маркетплейс самостоятельно устанавливал скидку на их товар. Каждый десятый респондент отметил, что сталкивается с такой практикой регулярно. "Почти 40% продавцов хотят иметь возможность отказаться от участия в акциях без штрафных санкций. Сейчас 34% боятся отказываться от таких скидок, из них 13% признают прямые санкции за отказ - штрафы и снижение позиций в поисковой выдаче", - говорится в исследовании. В прошлом году банки и маркетплейсы стали горячо обсуждать тему скидок на платформах. Кредитные организации обратили внимание, что площадки предоставляют дополнительные скидки на товары при оплате картами банков самих маркетплейсов. Тогда банки попросили обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, владимир путин
Бизнес, Экономика, РФ, Владимир Путин
04:17 03.06.2026 (обновлено: 04:35 03.06.2026)
 
В МЭР высказались за право продавцов маркетплейсов отказаться от акций

МЭР: продавцы на маркетплейсах должны иметь право отказаться от участия в акциях

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продавцы на маркетплейсах должны иметь право отказаться от участия в акциях площадки без дискриминации с ее стороны, это стоит предусмотреть законом, заявил РИА Новости директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин.
В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.
"Нужно двигаться в сторону того, чтобы в законодательстве были четко отражены возможности продавца без какого-либо ущерба, без какой-либо дискриминации отказываться от тех или иных скидочных акций и скидок за счет платформы", - рассказал Волошин.
Представитель министерства напомнил, что закон о платформенной экономике уже регулирует скидочные акции за счет продавца, а в будущем продавцам необходимо дать возможность управлять участием в акциях площадок.
Как выяснил для РИА Новости аналитический центр A2, две трети продавцов хотя бы раз сталкивались с тем, что маркетплейс самостоятельно устанавливал скидку на их товар. Каждый десятый респондент отметил, что сталкивается с такой практикой регулярно.
"Почти 40% продавцов хотят иметь возможность отказаться от участия в акциях без штрафных санкций. Сейчас 34% боятся отказываться от таких скидок, из них 13% признают прямые санкции за отказ - штрафы и снижение позиций в поисковой выдаче", - говорится в исследовании.
В прошлом году банки и маркетплейсы стали горячо обсуждать тему скидок на платформах. Кредитные организации обратили внимание, что площадки предоставляют дополнительные скидки на товары при оплате картами банков самих маркетплейсов. Тогда банки попросили обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы.
 
ЭкономикаБизнесРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала