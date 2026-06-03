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Продажи рыбы из Турции в Россию сократились до минимума за два года
Продажи рыбы из Турции в Россию сократились до минимума за два года - 03.06.2026, ПРАЙМ
Продажи рыбы из Турции в Россию сократились до минимума за два года
Продажи рыбы из Турции в Россию в апреле 2026 года сократились до минимума более чем за два года, выяснило РИА Новости, проанализировав таможенные данные... | 03.06.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи рыбы из Турции в Россию в апреле 2026 года сократились до минимума более чем за два года, выяснило РИА Новости, проанализировав таможенные данные Турции.
Так, в апреле текущего года из Турции в РФ было экспортировано рыбы на 22,7 миллиона долларов – это минимум с февраля 2024 года. В месячном выражении поставки рыбы снизились на 7,6%, а в годовом – на 10,2%.
В частности, Россия закупала турецкую мороженую рыбу (51,6%), свежую и охлажденную рыбу (46,7%) и рыбное филе (1,7%).
По состоянию на апрель этого года Россия является третьей по величине страной-импортером турецкой рыбы (12,7%). В топ-5 входят также Италия (15,1%), Нидерланды (14%), Греция (12%) и Великобритания (10,6%).
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бизнес, мировая экономика, турция, рф, италия
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, РФ, ИТАЛИЯ
Продажи рыбы из Турции в Россию сократились до минимума за два года
Продажи рыбы из Турции в Россию в апреле сократились до минимума за два года
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи рыбы из Турции в Россию в апреле 2026 года сократились до минимума более чем за два года, выяснило РИА Новости, проанализировав таможенные данные Турции.
Так, в апреле текущего года из Турции в РФ было экспортировано рыбы на 22,7 миллиона долларов – это минимум с февраля 2024 года. В месячном выражении поставки рыбы снизились на 7,6%, а в годовом – на 10,2%.
В частности, Россия закупала турецкую мороженую рыбу (51,6%), свежую и охлажденную рыбу (46,7%) и рыбное филе (1,7%).
По состоянию на апрель этого года Россия является третьей по величине страной-импортером турецкой рыбы (12,7%). В топ-5 входят также Италия (15,1%), Нидерланды (14%), Греция (12%) и Великобритания (10,6%).