https://1prime.ru/20260603/prodazhi-870434965.html

Продажи рыбы из Турции в Россию сократились до минимума за два года

Продажи рыбы из Турции в Россию сократились до минимума за два года - 03.06.2026, ПРАЙМ

Продажи рыбы из Турции в Россию сократились до минимума за два года

Продажи рыбы из Турции в Россию в апреле 2026 года сократились до минимума более чем за два года, выяснило РИА Новости, проанализировав таможенные данные... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T03:26+0300

2026-06-03T03:26+0300

2026-06-03T03:26+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

турция

рф

италия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870434965.jpg?1780446379

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи рыбы из Турции в Россию в апреле 2026 года сократились до минимума более чем за два года, выяснило РИА Новости, проанализировав таможенные данные Турции. Так, в апреле текущего года из Турции в РФ было экспортировано рыбы на 22,7 миллиона долларов – это минимум с февраля 2024 года. В месячном выражении поставки рыбы снизились на 7,6%, а в годовом – на 10,2%. В частности, Россия закупала турецкую мороженую рыбу (51,6%), свежую и охлажденную рыбу (46,7%) и рыбное филе (1,7%). По состоянию на апрель этого года Россия является третьей по величине страной-импортером турецкой рыбы (12,7%). В топ-5 входят также Италия (15,1%), Нидерланды (14%), Греция (12%) и Великобритания (10,6%).

турция

рф

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, турция, рф, италия