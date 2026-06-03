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Путин проведет переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан

Путин проведет переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан - 03.06.2026, ПРАЙМ

Путин проведет переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан, которая приедет в Россию с государственным визитом. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:18+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан, которая приедет в Россию с государственным визитом. Это первый визит президента Танзании в Россию более чем за 55 лет, он продлится с 3 по 5 июня. Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР В АФРИКЕ Предстоящий госвизит Самии Сулуху Хассан станет первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах президента Танзании. Кроме того, за время с момента обретения республикой независимости президент Танзании посещал Россию лишь однажды: в октябре 1969 года в СССР прибыл первый танзанийский лидер Джулиус Камбараге Ньерере. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Москва и Додома с конца прошлого года вели разговоры об организации визита Самии Сулуху Хассан, который в том числе будет посвящен 65-летию восстановления дипломатических отношений между странами. Танзания - один из ключевых партнеров России на африканском континенте. Большая страна с населением 70 миллионов человек, расположенная вдоль Индийского океана, имеет важное стратегическое положение в Африке, подчеркивал Ушаков. Россия активно выстраивает отношения с Танзанией. Помощник президента РФ указывал на неплохие темпы развития торгово-экономических отношений. Хотя товарооборот невысок, до 400 миллионов долларов, он постоянно растет, отмечал Ушаков. Так, товарооборот по итогам 2025 года прибавил порядка 20%. В число перспективных направлений сотрудничества стран входят энергетика, промышленность, геологоразведка, транспорт и логистика, сельское хозяйство, здравоохранение и ряд других сфер. Кроме того, страны имеют хорошие перспективы сотрудничества в сфере поставок нефтепродуктов. В частности, на это на заседании межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству указывал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он рассказывал, что в настоящее время идут переговоры с Агентством по урегулированию закупок топлива Танзании по аккредитации одной из российских компаний в качестве участника рынка. ТУРИЗМ И ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Большое внимание, как и в отношениях с другими африканскими странами, Россия уделяет гуманитарному взаимодействию с Танзанией. Москва, как отмечал ранее Ушаков, успешно готовит танзанийские кадры – сейчас в российских вузах обучаются более 200 студентов. Кроме того, в ходе предстоящего визита Самии Сулуху Хассан 4 июня запланирована церемония присвоения ей звания почетного доктора Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы в знак признания ее лидерских качеств, реформ в секторе образования, усилий по укреплению дипломатии Танзании и ее вклада в повышение международного авторитета страны, в том числе через сектор туризма. Танзания становится популярным направлением и для российских туристов, этим летом между Москвой и крупнейшим городом, экономической столицей Танзании, Дар-эс-Саламом будут запущены прямые рейсы. Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин отмечал, что предварительно, прямые перелеты по маршруту Дар-эс-Салам - Москва (Внуково) - Занзибар стартуют 2 июля, рейсы планируется выполнять три раза в неделю на воздушных судах Boeing 787 Dreamliner. ПОВЕСТКА ПЕРЕГОВОРОВ Президент Танзании в среду начнет свой госвизит с церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата, которая является ключевым элементом протокола всех официальных и государственных визитов зарубежных лидеров в Россию. Затем последует программа в Большом Кремлевском дворце, которая начнется пышной традиционной церемонией официальной встречи в Георгиевском зале, где лидеры поприветствуют друг друга, а также делегации. Российская делегация на предстоящих российско-танзанийских переговорах, как отмечал Ушаков, будет достаточно представительной. В нее войдут семь федеральных министров: глава МИД РФ Сергей Лавров, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Кроме того, на переговорах будут присутствовать представители руководства администрации президента РФ, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачев, председатель "Деловой России" Алексей Репик и представители крупного бизнеса. Ожидается, что лидеры обсудят перспективы дальнейшего наращивания двусторонней кооперации, прежде всего в торгово-экономической сфере, обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным вопросам, а также обсудят подготовку к третьему саммиту Россия - Африка. Как подчеркнул Ушаков, Самия Сулуху Хассан подтвердила свое участие в саммите, который состоится в Москве 28-29 октября.

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