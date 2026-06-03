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Путин обсудил с президентом Танзании торговое сотрудничество

Путин обсудил с президентом Танзании торговое сотрудничество - 03.06.2026, ПРАЙМ

Путин обсудил с президентом Танзании торговое сотрудничество

Двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне, в 2025 году товарооборот вырос на 25%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T16:17+0300

2026-06-03T16:17+0300

2026-06-03T16:17+0300

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танзания

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владимир путин

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне, в 2025 году товарооборот вырос на 25%, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан в среду проводят переговоры в Кремле. Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня. "Вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель", - сказал Путин в ходе переговоров. Россия видит очень хороший знак в том, что лидер Танзании выбрала Россию в качестве первой страны для государственного визита после своей инаугурации, отметил Путин. "Мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений", - уточнил российский президент.Он добавил, что России и Танзания плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга."Безусловно, нужно наращивать торговый оборот. И у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления – это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование", - констатировал Путин.

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россия, танзания, рф, владимир путин