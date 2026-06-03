Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с президентом Танзании торговое сотрудничество - 03.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260603/putin-870456012.html
Путин обсудил с президентом Танзании торговое сотрудничество
Путин обсудил с президентом Танзании торговое сотрудничество - 03.06.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с президентом Танзании торговое сотрудничество
Двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне, в 2025 году товарооборот вырос на 25%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T16:17+0300
2026-06-03T16:17+0300
россия
танзания
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865687275_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_24a9e269465ebf05e311ebc2c9552056.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне, в 2025 году товарооборот вырос на 25%, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан в среду проводят переговоры в Кремле. Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня. "Вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель", - сказал Путин в ходе переговоров. Россия видит очень хороший знак в том, что лидер Танзании выбрала Россию в качестве первой страны для государственного визита после своей инаугурации, отметил Путин. "Мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений", - уточнил российский президент.Он добавил, что России и Танзания плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга."Безусловно, нужно наращивать торговый оборот. И у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления – это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование", - констатировал Путин.
https://1prime.ru/20260602/tanzaniya-870423197.html
танзания
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865687275_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_f1e68fc33db54f93a0339b63d2063859.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, танзания, рф, владимир путин
РОССИЯ, ТАНЗАНИЯ, РФ, Владимир Путин
16:17 03.06.2026
 
Путин обсудил с президентом Танзании торговое сотрудничество

Президент Путин: товарооборот России и Танзании вырос на 25% в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне, в 2025 году товарооборот вырос на 25%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан в среду проводят переговоры в Кремле. Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
"Вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель", - сказал Путин в ходе переговоров.
Россия видит очень хороший знак в том, что лидер Танзании выбрала Россию в качестве первой страны для государственного визита после своей инаугурации, отметил Путин.
"Мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений", - уточнил российский президент.
Он добавил, что России и Танзания плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга.
"Безусловно, нужно наращивать торговый оборот. И у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления – это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование", - констатировал Путин.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Прямые рейсы из Танзании в Россию запустят летом
Вчера, 17:41
 
РОССИЯТАНЗАНИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала