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СФ одобрил закон об аресте имущества совершивших правонарушение релокантов
СФ одобрил закон об аресте имущества совершивших правонарушение релокантов - 03.06.2026, ПРАЙМ
СФ одобрил закон об аресте имущества совершивших правонарушение релокантов
Совфед на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий арест имущества, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T13:22+0300
2026-06-03T13:22+0300
2026-06-03T13:22+0300
россия
совфед
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий арест имущества, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ. Как отмечается в пояснительной записке, с начала СВО участились случаи совершения гражданами России, находящимися за границей, публичных действий против конституционного строя и безопасности РФ. В перечень правонарушений против интересов страны, за которые россиян будут судить, вошли, в частности, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения. Законом предусматривается арест имущества лиц, привлекаемых к ответственности, в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничена размером штрафа. Кроме того, если лицо находится за границей и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника, а в случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
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россия, совфед
СФ одобрил закон об аресте имущества совершивших правонарушение релокантов
Совфед одобрил закон об аресте имущества релокантов за преступления против России
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий арест имущества, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.
Как отмечается в пояснительной записке, с начала СВО участились случаи совершения гражданами России, находящимися за границей, публичных действий против конституционного строя и безопасности РФ
.
В перечень правонарушений против интересов страны, за которые россиян будут судить, вошли, в частности, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения.
Законом предусматривается арест имущества лиц, привлекаемых к ответственности, в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничена размером штрафа.
Кроме того, если лицо находится за границей и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника, а в случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
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