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"Росконгресс": стейблкоин А7А5 стал крупнейшим в мире недолларовым активом

"Росконгресс": стейблкоин А7А5 стал крупнейшим в мире недолларовым активом - 03.06.2026, ПРАЙМ

"Росконгресс": стейблкоин А7А5 стал крупнейшим в мире недолларовым активом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Запущенный в прошлом году в качестве инструмента трансграничных расчетов рублевый стейблкоин А7А5 стал крупнейшим в мире... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T07:37+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Запущенный в прошлом году в качестве инструмента трансграничных расчетов рублевый стейблкоин А7А5 стал крупнейшим в мире недолларовым цифровым активом, говорится в докладе "Росконгресса" "Новая архитектура международных платежей: финтех-решения для ВЭД", с которым ознакомилось РИА Новости. Доклад подготовлен к сессии ПМЭФ "Будущее международных расчетов: платформы, ЦФА и ренессанс векселя"." "Стейблкоин А7А5, привязанный к рублю в соотношении 1 к 1 и находящийся внутри российского правового поля, за один год стал крупнейшим в мире недолларовым цифровым активом с долей 44%", – говорится в докладе. Важным фактором его привлекательности, по мнению экспертов, является и его способность хеджировать валютный риск при укреплении рубля. "При использовании традиционных долларовых стейблкоинов предприятия, напротив, принимают на себя риск девальвации доллара к рублю, что может снижать экономическую эффективность расчетов", – говорится в докладе. Вместе с тем авторы признают, что безусловное лидерство в цифровых финансовых активах сохраняется за долларом. "США начали активно развивать данный сегмент криптовалютного рынка, предлагая не отказ от доллара как такового, а его перенос в цифровую форму при сохранении американской юрисдикции и регуляторного контроля. В результате долларовые стейблкоины в настоящее время составляют более 95% совокупной капитализации и около 75% дневного оборота рынка стейблкоинов", – говорится в документе. "Для развивающихся стран эта тенденция создает дополнительные риски. Часть внутреннего денежного оборота и внешнеторговых расчетов может постепенно переходить в цифровой доллар, что ослабляет национальный денежный суверенитет и снижает эффективность внутренней денежно‑кредитной политики", - отмечают авторы. "Для внешнеэкономической деятельности это формирует институциональный парадокс: стейблкоины действительно способны снизить зависимость от SWIFT и классических корреспондентских цепочек, однако одновременно они могут усилить зависимость от доллара США как расчетной и резервной единицы. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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технологии, финансы, сша, цфа