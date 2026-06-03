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Межгосударственные отношения России и Танзании

Межгосударственные отношения России и Танзании - 03.06.2026, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Танзании

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан в среду. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:40+0300

2026-06-03T00:40+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан в среду. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Танзании. С конца XIX века до 1916 года материковая часть Танзании – Танганьика – находилась под протекторатом Германии, затем являлась подмандатной (с 1946 года – подопечной) территорией Великобритании. Танганьика получила независимость 9 декабря 1961 года, дипломатические отношения между СССР и Танганьикой были установлены 11 декабря 1961 года. На Занзибаре (вместе с островом Пемба и несколькими небольшими островами) до января 1964 года существовал султанат. СССР установил дипотношения с Занзибаром 18 января 1964 года. 26 апреля 1964 года в результате объединения Республики Танганьика с Народной Республикой Занзибара и Пембы была образована Объединенная Республика Танзания. СССР и Танзания регулярно обменивались правительственными делегациями на самом высоком уровне. Так, в 1969 году СССР посетил президент Танзании Джулиус Ньерере, в 1977 году состоялся визит в Танзанию председателя президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного. С 1964 по 1991 год активно развивалось военное сотрудничество Танзании и СССР. В Советском Союзе были обучены почти 1,3 тысячи танзанийских военнослужащих. В 1980-е годы СССР создал в Танзании систему противовоздушной обороны. В африканскую страну поставлялись зенитные комплексы "Печора-М", самолеты МиГ-21, танки Т-55 и бронетранспортеры, а также другая техника. Советский Союз активно участвовал в становлении народного хозяйства Танзании. Технико-экономическое сотрудничество СССР с Танзанией осуществлялось на основе соглашения 1966 года, в соответствии с которым Танзании был предоставлен долгосрочный заем на льготных условиях. Первое торговое соглашение между Танзанией и СССР было подписано в августе 1963 года. До 1991 года СССР осуществлял кредитные поставки машин, оборудования, транспортных средств, цемента, медикаментов в обмен на кофе и сизаль. Советские специалисты провели геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые на юго-западе страны (районы Лупа, Мпанда), составили геологические карты, обнаружили и изучили несколько месторождений золота, одно из которых (на реке Зира) разрабатывалось при техническом содействии СССР. Осуществлены поисковые работы на нефть, изучены месторождения цементного сырья в районе Мбеи. При содействии СССР были созданы два государственных хозяйства по выращиванию кукурузы и хлопка, построен технический колледж в городе Мбея и созданы шесть ветеринарных центров. В Танзании работали многие советские преподаватели и врачи, осуществлялось культурное сотрудничество. В декабре 1991 года Российская Федерация была признана Танзанией правопреемницей СССР. Двусторонние связи России и Танзании носят стабильный характер, поддерживается политический диалог. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ В октябре 2019 года в первом саммите Россия – Африка в Сочи и во втором российско-африканском форуме в Санкт-Петербурге в июле 2023 года приняли участие представительные танзанийские делегации во главе с премьер-министром Танзании Кассимом Маджаливой. 12 мая 2021 года спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов побеседовал с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан в Кампале на полях торжественных мероприятий по случаю вступления в должность президента Уганды Йовери Мусевени. 30 июля 2023 года глава кабинета министров Танзании Кассим Маджалива посетил главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. В ноябре 2025 года первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко передал переизбранному президенту Танзании Самии Сулуху Хассан послание от российского лидера Владимира Путина. Встреча прошла в резиденции президента Танзании в Додоме. Осуществляются контакты по линии МИД двух стран. 16 января 2015 года глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Танзании Бернардом Мембе, находящимся в Москве с рабочим визитом. 19 декабря 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и Восточноафриканского сотрудничества Танзании Махмудом Табитом Комбо на полях Второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире (Египет). 9 февраля 2026 года Сергей Лавров встретился с Табитом Комбо, находящимся в Москве со специальной миссией. Глава танзанийского внешнеполитического ведомства передал адресованное президенту России Владимиру Путину послание президента Танзании Самии Хассан. Развивается межпарламентское взаимодействие. 14 марта 2023 года вице-спикер Совете Федерации РФ Константин Косачев провел встречу с председателем Национальной Ассамблеи Танзании Тулией Эксон на полях 146-й ассамблеи Межпарламентского союза в Манаме (Королевство Бахрейн). В марте 2023 года делегация парламента Танзании во главе с заместителем председателя Муссой Зунгу участвовала в работе второй Международной парламентской конференции "Россия – Африка" в Москве. 23 июня 2023 года Константин Косачев и Тулия Эксон провели встречу в формате видеоконференции. 11-12 июля 2024 года Тулия Эксон в качестве председателя Межпарламентского союза приняла участие в работе Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. На полях мероприятия состоялась встреча президента России Владимира Путина с Тулией Эксон, в которой также приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В тот же день Вячеслав Володин провел двусторонние переговоры с Тулией Эксон. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО По итогам 2024 года, объем экспорта Танзании в Россию составил 9 миллионов долларов. Большую часть составил табак и его заменители (5,6 миллиона долларов), а также кофе, чай, мате и специи (почти 3 миллиона долларов). Импорт Танзании из России составил 295,33 миллиона долларов. Основную его часть составили зерновые (252,3 миллиона долларов), удобрения (37,5 миллионов долларов) и алюминий (3 миллиона долларов). По итогам 2025 года, доля Танзании в российской внешней торговле достигла рекордных показателей за последние пять лет, а товарооборот вырос почти на 20%. Россия традиционно поставляет в республику пшеницу, меслин, удобрения, тогда как основу импорта составляют табачное сырье, кофе, чай и фрукты. В 2022 году Россия и Танзания создали межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Ее третье заседание прошло 16 мая 2026 года в Аруше (Танзания). По итогам встречи глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о переходе двусторонних отношений от модели простой торговли к промышленной кооперации и совместным инфраструктурным проектам. 15 мая 2026 года в Аруше в рамках заседания совместной межправкомиссии состоялся Российско-танзанийский деловой и инвестиционный форум, собравший почти 300 экспортеров и импортеров из двух стран. На открытии форума выступил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. За последние два года России и Танзании удалось запустить совместные проекты в сферах энергетики, логистики, транспортной инфраструктуры, фармацевтики, ИТ и образования. Текущая задача - диверсификация: наращивание поставок нефтепродуктов, ветпрепаратов, промышленного и энергетического оборудования, а также активное участие в инфраструктурных проектах. По данным на 2025 год, российские инвестиции в экономику Танзании составили 4 миллиона долларов. В апреле 2026 года Россия и Танзания подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта, направленный на увеличение грузооборота и создание новой инфраструктуры. Перспективным направлением сотрудничества является энергетика. Танзания обладает значительными запасами природного газа, но остается импортером нефтепродуктов. Российские компании готовы выступить как в качестве поставщиков оборудования и технологий добычи, так и партнеров по созданию инфраструктуры. Активно развивается сотрудничество в сфере атомной энергии и добычи урана. В июле 2025 года Mantra Tanzania Ltd. (дочерняя компания Uranium One Group, входящей в Госкорпорацию "Росатом") ввела в эксплуатацию пилотную установку по переработке урана на проекте Mkuju River на юге Танзании. Установка расположена на месторождении Ньота. На базе установки будут апробированы технологические методы переработки урана. Собранные данные станут основой для проектирования главного перерабатывающего комплекса производственной мощностью до 3 тысяч тонн урана в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Реализация проекта позволит создать на этапах строительства и эксплуатации промышленного предприятия свыше 4 тысяч новых рабочих мест в горнодобывающем секторе и смежных отраслях Танзании. Проект Mkuju River после ввода в эксплуатацию станет первым урановым рудником в Танзании и позволит стране войти в ТОП-5 производителей урана в Африке. В настоящее время подготовка проекта по добыче урана в Танзании выходит в активную стадию инвестиций. Запущен проект по производству российских экспресс-тестов в Танзании. Площадка уже выбрана, ведутся строительные работы. Запуск производства намечен на конец 2026 года. Этот проект не только ускорит доступ танзанийцев к диагностике инфекционных заболеваний, но и создаст новые рабочие места, позволяя развивать локальные компетенции в области здравоохранения. Налаживаются связи между регионами. В 2025 году наиболее тесные связи с Танзанией установили Краснодарский и Пермский края, Ленинградская, Ростовская и Самарская области, а также Москва и Санкт-Петербург. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 2020 году Россия и Танзания заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающее поставку вооружений, ремонт боевой техники и подготовку специалистов. В сентябре 2024 года состоялся плановый деловой заход отряда кораблей ВМФ России в составе сторожевого корабля "Неустрашимый" в порт Дар-эс-Салама. В мае 2025 года по поручению президента Танзании в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приняла участие министр обороны и национальной службы Танзании Стергомена Такс. КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Российское образование пользуется большой популярностью в Танзании. За полвека в вузах СССР и России обучались более 3 тысяч жителей этой страны. В 2026 году квота для танзанийских студентов в российских вузах была увеличена вдвое – до 150 мест. С 2010 года российские преподаватели работают в Университете Додомы. В 2021 году было принято решение об открытии бакалавриата по русскому языку в Университете Додомы. Осуществляется межвузовское взаимодействие. В 2024 году в Русском доме в Дар-эс-Саламе состоялось подписание соглашений между Самарским государственным техническим университетом и университетом Додомы, МГТУ имени Н.Э. Баумана и Дар-эс-саламским университетом Тумаини. Севастопольский государственный университет и Чеченский государственный университет А.А. Кадырова подписали договоры с Ассоциацией выпускников российских и советских университетов Танзании. Консорциум "Российско-Африканский сетевой университет" заключил два меморандума с Университетом Тумаини и Ассоциацией выпускников российских и советских университетов Танзании. В 2021 году в Москве было представлено Общество дружбы с Танзанией. В Дар-эс-Саламе функционирует Российский центр науки и культуры (в 2023 году его филиал открыт на Занзибаре). Развивается сотрудничество в сфере туризма. В июне 2024 года в Москве было заключено Межправительственное соглашение о воздушном сообщении. Прямых рейсов пока нет. При этом министр транспорта Андрей Никитин заявлял, что прямые рейсы между Россией и Танзанией планируется запустить в июле 2026 года, их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania. По данным АТОР, туристы из России едут в Танзанию в основном в сафари-туры на материке и на пляжи острова Занзибар, который является одним из самых востребованных направлений в бассейне Индийского океана у российских туристов. По данным Управления главного правительственного статистика Занзибара, за 2025 год остров принял 13,6 тысячи россиян, что на 53,5% больше, чем годом ранее. В январе-апреле 2026 года количество визитов россиян выросло на 27% по сравнению с теми же месяцами 2025 года.

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