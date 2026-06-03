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Опрос: около 40% россиян считают реалистичными атаки мошенников с ИИ
Опрос: около 40% россиян считают реалистичными атаки мошенников с ИИ - 03.06.2026, ПРАЙМ
Опрос: около 40% россиян считают реалистичными атаки мошенников с ИИ
Около 40% россиян считают реалистичными атаки мошенников с использованием искусственного интеллекта, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T05:18+0300
2026-06-03T05:18+0300
2026-06-03T05:18+0300
технологии
финансы
россия
работа.ру
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Около 40% россиян считают реалистичными атаки мошенников с использованием искусственного интеллекта, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и "Контур.Эгида", которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 3200 респондентов из всех регионов России.
"Заметная часть опрошенных воспринимает угрозой использование искусственного интеллекта в мошеннических схемах. Так, 39% респондентов считают реалистичными фейковые сообщения или звонки с использованием ИИ", - сказано в сообщении.
Кроме того, помимо афер с использованием ИИ, примерно 38% россиян также в числе вероятных угроз считают взлом личной почты, около 34% - кражу аккаунта в мессенджере. При этом почти треть опрошенных опасается, что мошенники смогут для слежки получить доступ к рабочим сервисам и устройствам, а чуть более четверти боятся взлома рабочего аккаунта.
Наиболее уязвимыми перед мошенниками цифровыми сервисами россияне считают мессенджеры и социальные сети - их назвали 49% опрошенных. А вот меньше всего респонденты волнуются о рабочих корпоративных системах и устройствах умного дома.
"Цифровая грамотность на работе - базовая защита от финансовых и репутационных потерь. Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно соблюдать несколько простых правил: используйте разные и сложные пароли для рабочих и личных аккаунтов, включайте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, и никогда не переходите по ссылкам из подозрительных писем, даже если они пришли якобы от коллег или начальника", - предупредил эксперт по кибербезопасности "Работа.ру" Денис Попов.
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технологии, финансы, россия, работа.ру
Технологии, Финансы, РОССИЯ, Работа.ру
Опрос: около 40% россиян считают реалистичными атаки мошенников с ИИ
Исследование: около 40% россиян считают реалистичными атаки мошенников с использованием ИИ
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Около 40% россиян считают реалистичными атаки мошенников с использованием искусственного интеллекта, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и "Контур.Эгида", которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 3200 респондентов из всех регионов России.
"Заметная часть опрошенных воспринимает угрозой использование искусственного интеллекта в мошеннических схемах. Так, 39% респондентов считают реалистичными фейковые сообщения или звонки с использованием ИИ", - сказано в сообщении.
Кроме того, помимо афер с использованием ИИ, примерно 38% россиян также в числе вероятных угроз считают взлом личной почты, около 34% - кражу аккаунта в мессенджере. При этом почти треть опрошенных опасается, что мошенники смогут для слежки получить доступ к рабочим сервисам и устройствам, а чуть более четверти боятся взлома рабочего аккаунта.
Наиболее уязвимыми перед мошенниками цифровыми сервисами россияне считают мессенджеры и социальные сети - их назвали 49% опрошенных. А вот меньше всего респонденты волнуются о рабочих корпоративных системах и устройствах умного дома.
"Цифровая грамотность на работе - базовая защита от финансовых и репутационных потерь. Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно соблюдать несколько простых правил: используйте разные и сложные пароли для рабочих и личных аккаунтов, включайте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, и никогда не переходите по ссылкам из подозрительных писем, даже если они пришли якобы от коллег или начальника", - предупредил эксперт по кибербезопасности "Работа.ру" Денис Попов.