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В Польше впали в истерику из-за важного события в России

В Польше впали в истерику из-за важного события в России - 03.06.2026, ПРАЙМ

В Польше впали в истерику из-за важного события в России

Санкт-Петербургский экономический форум (ПМЭФ) должен стать сигналом деградации для Польши, пишет портал Mysl Polska. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T07:09+0300

2026-06-03T07:09+0300

2026-06-03T07:10+0300

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Санкт-Петербургский экономический форум (ПМЭФ) должен стать сигналом деградации для Польши, пишет портал Mysl Polska."Санкт-Петербургский международный экономический форум <…> вызывает у польских экспертов смешанные чувства: зависть и отчаяние", — говорится в публикации.Автор материала отмечает, что пока Россия и США начинают диалог о восстановлении культурных связей, а ФРГ пытается организовать собственные дискуссии в рамках мероприятия, Варшава, застряв в оголтелой русофобии, полностью теряет позиции на мировой арене."Вся вышеизложенная информация, на мой взгляд, должна стать холодным душем для официальной Варшавы. Сегодня, когда США, Германия и Россия начинают осторожный диалог по экономическим и культурным вопросам, Польша рискует оказаться на периферии Европы", — резюмирует автор.ПМЭФ пройдет 3-6 июня, главная тема форума в этом году — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".На пленарном заседании с большой речью выступит Владимир Путин. Там также выступят президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. После завершения пленарного заседания состоится беседа Путина с заместителем председателя КНР. На повестке этой встречи будут вопросы двустороннего сотрудничества.Как сообщил фонд "Росконгресс", участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.

польша

сша

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в мире, польша, россия, сша, германия, владимир путин