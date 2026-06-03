https://1prime.ru/20260603/rusal-870449026.html

Источник: ФАС продлила "Русалу" срок на изменение условий поставок алюминия

Источник: ФАС продлила "Русалу" срок на изменение условий поставок алюминия - 03.06.2026, ПРАЙМ

Источник: ФАС продлила "Русалу" срок на изменение условий поставок алюминия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ дала "Русалу" еще месяц на изменение условий договоров на поставку алюминия, сообщил РИА Новости источник, знакомый... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T12:33+0300

2026-06-03T12:33+0300

2026-06-03T12:33+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ дала "Русалу" еще месяц на изменение условий договоров на поставку алюминия, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения. В марте ФАС выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа до 30 апреля должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри России. В апреле служба продлила срок на месяц, до 29 мая. "Сроки выполнения предписания ФАС продлены "Русалу" еще на месяц", - рассказал источник. В конце мая источник сообщил РИА Новости, что служба предлагает новую формулу расчета стоимости алюминия для внутреннего рынка, согласно которой цена будет привязана не к котировкам Лондонской биржи металлов, а формироваться исходя из экспортных цен производителей по четырем направлениям за вычетом затрат на логистику.

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россия, рф, русал, алюминий