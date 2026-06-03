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Источник: ФАС продлила "Русалу" срок на изменение условий поставок алюминия
Источник: ФАС продлила "Русалу" срок на изменение условий поставок алюминия - 03.06.2026, ПРАЙМ
Источник: ФАС продлила "Русалу" срок на изменение условий поставок алюминия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ дала "Русалу" еще месяц на изменение условий договоров на поставку алюминия, сообщил РИА Новости источник, знакомый... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T12:33+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ дала "Русалу" еще месяц на изменение условий договоров на поставку алюминия, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения. В марте ФАС выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа до 30 апреля должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри России. В апреле служба продлила срок на месяц, до 29 мая. "Сроки выполнения предписания ФАС продлены "Русалу" еще на месяц", - рассказал источник. В конце мая источник сообщил РИА Новости, что служба предлагает новую формулу расчета стоимости алюминия для внутреннего рынка, согласно которой цена будет привязана не к котировкам Лондонской биржи металлов, а формироваться исходя из экспортных цен производителей по четырем направлениям за вычетом затрат на логистику.
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РОССИЯ, РФ, Русал, алюминий
Источник: ФАС продлила "Русалу" срок на изменение условий поставок алюминия
ФАС дала "Русалу" еще месяц на изменение условий договоров на поставку алюминия
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ дала "Русалу" еще месяц на изменение условий договоров на поставку алюминия, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.
В марте ФАС выдала предупреждение "Русалу
", согласно которому группа до 30 апреля должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри России. В апреле служба продлила срок на месяц, до 29 мая.
"Сроки выполнения предписания ФАС продлены "Русалу" еще на месяц", - рассказал источник.
В конце мая источник сообщил РИА Новости, что служба предлагает новую формулу расчета стоимости алюминия для внутреннего рынка, согласно которой цена будет привязана не к котировкам Лондонской биржи металлов, а формироваться исходя из экспортных цен производителей по четырем направлениям за вычетом затрат на логистику.
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