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Мировые цены на рыбу в мае достигли максимума - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Мировые цены на рыбу в мае достигли максимума
Мировые цены на рыбу в мае достигли максимума - 03.06.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на рыбу в мае достигли максимума
Мировые цены на рыбу в мае поднялась до своего максимального значения, выше отметки в 2 тысячи долларов за тонну, следует из данных Всемирного банка. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T10:35+0300
2026-06-03T10:35+0300
мировая экономика
всемирный банк
рыба
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на рыбу в мае поднялась до своего максимального значения, выше отметки в 2 тысячи долларов за тонну, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, цена на рыбу в прошлом месяце выросла на 5% по сравнению с апрелем - до 2044,75 доллара за тонну, и значение достигло максимума за время наблюдений. При этом средняя стоимость курятины увеличились на 6,28% в месячном выражении, до 1,86 доллара за килограмм. Показатель достиг самого высокого значения с мая 2022 года. В свою очередь цены на баранину в мае поднялись до максимального уровня с октября 2022 года - 7,28 доллара за килограмм, что на 2,3% выше апрельского значения.
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мировая экономика, всемирный банк, рыба
Мировая экономика, Всемирный банк, рыба
10:35 03.06.2026
 
Мировые цены на рыбу в мае достигли максимума

Всемирный банк: мировые цены на рыбу в мае выросли до максимума с мая 2022 года

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудница предприятия по переработке рыбы "Русская рыбная фактория" укладывает рыбу в контейнеры для дальнейшей упаковки
Сотрудница предприятия по переработке рыбы Русская рыбная фактория укладывает рыбу в контейнеры для дальнейшей упаковки - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на рыбу в мае поднялась до своего максимального значения, выше отметки в 2 тысячи долларов за тонну, следует из данных Всемирного банка.
Согласно данным организации, цена на рыбу в прошлом месяце выросла на 5% по сравнению с апрелем - до 2044,75 доллара за тонну, и значение достигло максимума за время наблюдений.
При этом средняя стоимость курятины увеличились на 6,28% в месячном выражении, до 1,86 доллара за килограмм. Показатель достиг самого высокого значения с мая 2022 года.
В свою очередь цены на баранину в мае поднялись до максимального уровня с октября 2022 года - 7,28 доллара за килограмм, что на 2,3% выше апрельского значения.
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