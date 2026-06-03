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Мировые цены на рыбу в мае достигли максимума

Мировые цены на рыбу в мае достигли максимума - 03.06.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на рыбу в мае достигли максимума

Мировые цены на рыбу в мае поднялась до своего максимального значения, выше отметки в 2 тысячи долларов за тонну, следует из данных Всемирного банка. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T10:35+0300

2026-06-03T10:35+0300

2026-06-03T10:35+0300

мировая экономика

всемирный банк

рыба

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на рыбу в мае поднялась до своего максимального значения, выше отметки в 2 тысячи долларов за тонну, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, цена на рыбу в прошлом месяце выросла на 5% по сравнению с апрелем - до 2044,75 доллара за тонну, и значение достигло максимума за время наблюдений. При этом средняя стоимость курятины увеличились на 6,28% в месячном выражении, до 1,86 доллара за килограмм. Показатель достиг самого высокого значения с мая 2022 года. В свою очередь цены на баранину в мае поднялись до максимального уровня с октября 2022 года - 7,28 доллара за килограмм, что на 2,3% выше апрельского значения.

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мировая экономика, всемирный банк, рыба