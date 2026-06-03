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В Италии предупредили европейцев о риске навсегда потерять российский рынок - 03.06.2026, ПРАЙМ
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В Италии предупредили европейцев о риске навсегда потерять российский рынок
В Италии предупредили европейцев о риске навсегда потерять российский рынок - 03.06.2026, ПРАЙМ
В Италии предупредили европейцев о риске навсегда потерять российский рынок
Европа рискует навсегда потерять российский рынок, если не опомнится и не начнет искать в нынешних условиях новые формы торгово-экономического сотрудничества с... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T16:07+0300
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мировая экономика
европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Европа рискует навсегда потерять российский рынок, если не опомнится и не начнет искать в нынешних условиях новые формы торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. "Западные санкции не напугали Москву, не поставили ее на колени. Они привели к обратному эффекту. Россия взялась за кардинальную модернизацию своей экономики", - сказал он в кулуарах ПМЭФ. "Это непростой процесс, и Европе надо подключаться к нему, иначе она рискует опоздать, навсегда потерять российский рынок. Когда страны континента опомнятся, все будет занято китайскими и другими азиатскими компаниями", - добавил собеседник агентства. При этом Торрембини убежден, что отношения Европы с Россией никогда не будут такими, как прежде. "Многое за эти годы изменилось у и вас, и у нас. Вернуться в прошлое невозможно. Сегодня Европе и России нужно искать новые варианты, формы сотрудничества. И чем быстрее, тем лучше. В долгосрочной перспективе нам все равно не обойтись друг без друга. Мы соседи. Близки друг другу ментально, наши экономики, наконец, очень подходят друг другу", - подчеркнул глава GIM Unimpresa. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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россия, мировая экономика, европа, москва, италия
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, МОСКВА, ИТАЛИЯ
16:07 03.06.2026 (обновлено: 16:10 03.06.2026)
 
В Италии предупредили европейцев о риске навсегда потерять российский рынок

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Европа рискует навсегда потерять российский рынок

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Европа рискует навсегда потерять российский рынок, если не опомнится и не начнет искать в нынешних условиях новые формы торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Западные санкции не напугали Москву, не поставили ее на колени. Они привели к обратному эффекту. Россия взялась за кардинальную модернизацию своей экономики", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
"Это непростой процесс, и Европе надо подключаться к нему, иначе она рискует опоздать, навсегда потерять российский рынок. Когда страны континента опомнятся, все будет занято китайскими и другими азиатскими компаниями", - добавил собеседник агентства.
При этом Торрембини убежден, что отношения Европы с Россией никогда не будут такими, как прежде.
"Многое за эти годы изменилось у и вас, и у нас. Вернуться в прошлое невозможно. Сегодня Европе и России нужно искать новые варианты, формы сотрудничества. И чем быстрее, тем лучше. В долгосрочной перспективе нам все равно не обойтись друг без друга. Мы соседи. Близки друг другу ментально, наши экономики, наконец, очень подходят друг другу", - подчеркнул глава GIM Unimpresa.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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