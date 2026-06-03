https://1prime.ru/20260603/rzhd-870450416.html

РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ

РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ - 03.06.2026, ПРАЙМ

РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ

РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ и предлагают здесь же проголосовать за понравившийся, передает корреспондент РИА Новости. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T13:17+0300

2026-06-03T13:17+0300

2026-06-03T13:17+0300

пмэф-2026

бизнес

россия

ржд

пмэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861288093_115:0:3756:2048_1920x0_80_0_0_0cf4d6c96376301040c30d64ee8dac99.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ и предлагают здесь же проголосовать за понравившийся, передает корреспондент РИА Новости. В интерактивном купе на стенде РЖД представлены варианты дизайна будущего вагона СВ в габарите Т, параметры которого больше по сравнению с предшественниками. Цифровое табло на столе позволяет переключать варианты интерьера, и выбранный тут же отображается на стенах купе. Для голосования предложено четыре варианта в разных тонах и оттенках, в том числе в бежевом, коричневом и синем. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

https://1prime.ru/20260602/pmef-870405122.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ржд, пмэф