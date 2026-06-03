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РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ - 03.06.2026, ПРАЙМ
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РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ
РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ - 03.06.2026, ПРАЙМ
РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ
РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ и предлагают здесь же проголосовать за понравившийся, передает корреспондент РИА Новости. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T13:17+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ и предлагают здесь же проголосовать за понравившийся, передает корреспондент РИА Новости. В интерактивном купе на стенде РЖД представлены варианты дизайна будущего вагона СВ в габарите Т, параметры которого больше по сравнению с предшественниками. Цифровое табло на столе позволяет переключать варианты интерьера, и выбранный тут же отображается на стенах купе. Для голосования предложено четыре варианта в разных тонах и оттенках, в том числе в бежевом, коричневом и синем. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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бизнес, россия, ржд, пмэф
ПМЭФ-2026, Бизнес, РОССИЯ, РЖД, ПМЭФ
13:17 03.06.2026
 
РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ

РЖД предложили проголосовать за понравившийся вариант интерьера нового вагона СВ на ПМЭФ

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. РЖД показали на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ и предлагают здесь же проголосовать за понравившийся, передает корреспондент РИА Новости.
В интерактивном купе на стенде РЖД представлены варианты дизайна будущего вагона СВ в габарите Т, параметры которого больше по сравнению с предшественниками. Цифровое табло на столе позволяет переключать варианты интерьера, и выбранный тут же отображается на стенах купе.
Для голосования предложено четыре варианта в разных тонах и оттенках, в том числе в бежевом, коричневом и синем.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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