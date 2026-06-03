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Самолет "Байкал" перешел к сертификационным испытаниям - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Самолет "Байкал" перешел к сертификационным испытаниям
Самолет "Байкал" перешел к сертификационным испытаниям - 03.06.2026, ПРАЙМ
Самолет "Байкал" перешел к сертификационным испытаниям
Легкий многоцеловой самолет "Байкал" перешел к сертификационным испытаниям, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T00:40+0300
2026-06-03T00:40+0300
бизнес
промышленность
денис мантуров
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Легкий многоцеловой самолет "Байкал" перешел к сертификационным испытаниям, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Байкал" уже перешел к этапу сертификационных испытаний. Ключевой этап - получение сертификата типа в конце 2026 года сначала на силовую установку, а затем - на самолет в целом", - сказал он в интервью газете "Коммерсант". Мантуров пояснил, что сдвиг вправо по проекту был вынужденной мерой в связи с отказом иностранцев участвовать и переходом на отечественные комплектующие. По словам первого вице-премьера, первые машины будут задействованы на авиационных работах, таких как лесоохрана, авиахимические и другие задачи. Ранне глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости подчеркивал, что легкий многоцелевой самолет "Байкал" не является заменой Ан-2, известного как "кукурузник". Борт является совершенно новой машиной под современные требования. Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно в конце декабря 2025 года. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий. Сертификат на двигатель ВК-800 и винт АВ-901 для машины ожидаются в декабре 2026 года.
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бизнес, промышленность, денис мантуров, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Промышленность, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Минпромторг
00:40 03.06.2026
 
Самолет "Байкал" перешел к сертификационным испытаниям

Мантуров: легкий многоцелевой самолет "Байкал" перешел к сертификационным испытаниям

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Легкий многоцеловой самолет "Байкал" перешел к сертификационным испытаниям, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Байкал" уже перешел к этапу сертификационных испытаний. Ключевой этап - получение сертификата типа в конце 2026 года сначала на силовую установку, а затем - на самолет в целом", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
Мантуров пояснил, что сдвиг вправо по проекту был вынужденной мерой в связи с отказом иностранцев участвовать и переходом на отечественные комплектующие.
По словам первого вице-премьера, первые машины будут задействованы на авиационных работах, таких как лесоохрана, авиахимические и другие задачи.
Ранне глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости подчеркивал, что легкий многоцелевой самолет "Байкал" не является заменой Ан-2, известного как "кукурузник". Борт является совершенно новой машиной под современные требования.
Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно в конце декабря 2025 года. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий. Сертификат на двигатель ВК-800 и винт АВ-901 для машины ожидаются в декабре 2026 года.
 
БизнесПромышленностьДенис МантуровАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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