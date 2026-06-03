https://1prime.ru/20260603/shturmoviki-870437243.html

В Сумской области продолжают гибнуть штурмовики "Скала"

В Сумской области продолжают гибнуть штурмовики "Скала" - 03.06.2026, ПРАЙМ

В Сумской области продолжают гибнуть штурмовики "Скала"

Боевики из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус "без вести пропавших",... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T06:48+0300

2026-06-03T06:48+0300

2026-06-03T07:08+0300

общество

харьковская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870437243.jpg?1780459729

ЛУГАНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Боевики из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус "без вести пропавших", сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают "пропадать без вести" штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ", - рассказали силовики. Собеседник агентства отметил, что большая часть этих украинских военнослужащих ранее выполняла задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области.

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , харьковская область, всу