https://1prime.ru/20260603/shturmoviki-870437243.html
В Сумской области продолжают гибнуть штурмовики "Скала"
В Сумской области продолжают гибнуть штурмовики "Скала" - 03.06.2026, ПРАЙМ
В Сумской области продолжают гибнуть штурмовики "Скала"
Боевики из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус "без вести пропавших",... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T06:48+0300
2026-06-03T06:48+0300
2026-06-03T07:08+0300
общество
харьковская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870437243.jpg?1780459729
ЛУГАНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Боевики из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус "без вести пропавших", сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают "пропадать без вести" штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ", - рассказали силовики. Собеседник агентства отметил, что большая часть этих украинских военнослужащих ранее выполняла задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области.
харьковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , харьковская область, всу
Общество , Харьковская область, ВСУ
В Сумской области продолжают гибнуть штурмовики "Скала"
Силовики: штурмовики ВСУ "Скала" продолжают гибнуть в Сумской области
ЛУГАНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Боевики из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус "без вести пропавших", сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают "пропадать без вести" штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ", - рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что большая часть этих украинских военнослужащих ранее выполняла задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области.