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В Сумской области продолжают гибнуть штурмовики "Скала" - 03.06.2026, ПРАЙМ
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В Сумской области продолжают гибнуть штурмовики "Скала"
В Сумской области продолжают гибнуть штурмовики "Скала" - 03.06.2026, ПРАЙМ
В Сумской области продолжают гибнуть штурмовики "Скала"
Боевики из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус "без вести пропавших",... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T06:48+0300
2026-06-03T07:08+0300
общество
харьковская область
всу
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ЛУГАНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Боевики из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус "без вести пропавших", сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают "пропадать без вести" штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ", - рассказали силовики. Собеседник агентства отметил, что большая часть этих украинских военнослужащих ранее выполняла задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области.
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общество , харьковская область, всу
Общество , Харьковская область, ВСУ
06:48 03.06.2026 (обновлено: 07:08 03.06.2026)
 
В Сумской области продолжают гибнуть штурмовики "Скала"

Силовики: штурмовики ВСУ "Скала" продолжают гибнуть в Сумской области

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ЛУГАНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Боевики из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус "без вести пропавших", сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают "пропадать без вести" штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ", - рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что большая часть этих украинских военнослужащих ранее выполняла задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области.
 
ОбществоХарьковская областьВСУ
 
 
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