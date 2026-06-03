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Шувалов выступит в Совфеде в среду
Шувалов выступит в Совфеде в среду - 03.06.2026, ПРАЙМ
Шувалов выступит в Совфеде в среду
Глава госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов выступит в Совфеде в среду, говорится в повестке заседания. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T00:27+0300
2026-06-03T00:27+0300
2026-06-03T00:27+0300
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Глава госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов выступит в Совфеде в среду, говорится в повестке заседания.
Ожидается, что он расскажет сенаторам о роли государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и институтов развития в достижении технологического лидерства Российской Федерации.
Законодатели также обсудят заявление Совета Федерации в связи с беспрецедентным силовым давлением Соединенных Штатов Америки в отношении Республики Куба.
Сенаторы рассмотрят соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов и членов их семей.
В повестке заседания также закон "О технологической платформе создания, развития и эксплуатации информационных систем", который позволит сформировать единую защищенную и надежную цифровую среду для сервисов всех ведомств, от федерального уровня до муниципалитетов.
Сенаторы рассмотрят пакет законов, направленных на усовершенствование системы медицинского освидетельствования иностранных граждан в Российской Федерации.
Кроме того, планируется рассмотреть поправки к Гражданскому кодексу РФ, предусматривающие 10-летний срок исковой давности при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества.
Также на повестке изменения в КоАП РФ, предусматривающие арест имущества граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом.
Кроме того, сенаторы обсудят закон о совершенствовании правового регулирования свободных экономических зон на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В рамках "Времени эксперта" выступит директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
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россия, рф, южная осетия, лнр, игорь шувалов, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, РФ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, ЛНР, Игорь Шувалов, Совет Федерации
Шувалов выступит в Совфеде в среду
Глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов выступит в Совфеде в среду
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Глава госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов выступит в Совфеде в среду, говорится в повестке заседания.
Ожидается, что он расскажет сенаторам о роли государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и институтов развития в достижении технологического лидерства Российской Федерации.
Законодатели также обсудят заявление Совета Федерации в связи с беспрецедентным силовым давлением Соединенных Штатов Америки в отношении Республики Куба.
Сенаторы рассмотрят соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов и членов их семей.
В повестке заседания также закон "О технологической платформе создания, развития и эксплуатации информационных систем", который позволит сформировать единую защищенную и надежную цифровую среду для сервисов всех ведомств, от федерального уровня до муниципалитетов.
Сенаторы рассмотрят пакет законов, направленных на усовершенствование системы медицинского освидетельствования иностранных граждан в Российской Федерации.
Кроме того, планируется рассмотреть поправки к Гражданскому кодексу РФ, предусматривающие 10-летний срок исковой давности при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества.
Также на повестке изменения в КоАП РФ, предусматривающие арест имущества граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом.
Кроме того, сенаторы обсудят закон о совершенствовании правового регулирования свободных экономических зон на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В рамках "Времени эксперта" выступит директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.