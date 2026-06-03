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СМИ: потеря рабочих мест грозит полумиллиону европейцев - 03.06.2026, ПРАЙМ
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СМИ: потеря рабочих мест грозит полумиллиону европейцев
СМИ: потеря рабочих мест грозит полумиллиону европейцев - 03.06.2026, ПРАЙМ
СМИ: потеря рабочих мест грозит полумиллиону европейцев
Потеря рабочих мест может грозить более чем полумиллиону европейцев на фоне роста цен на энергоносители, сообщает портал Politico со ссылкой на имеющийся в его... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T07:22+0300
2026-06-03T07:22+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
сша
иран
китай
politico
ес
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Потеря рабочих мест может грозить более чем полумиллиону европейцев на фоне роста цен на энергоносители, сообщает портал Politico со ссылкой на имеющийся в его распоряжении доклад Еврокомиссии с ее экономическими и политическими рекомендациями для стран ЕС. Как сообщает портал, доклад должен быть представлен в среду. "Комиссия прогнозирует, что давление цен на энергоресурсы (на фоне конфликта США и Ирана - ред.) в 2026 году поставит под угрозу до 560 тысяч рабочих мест. В зоне наибольшего риска находятся сектора строительства, металлургии, химической промышленности и транспорта", - говорится в публикации. В то же время, согласно подсчетам ЕК, в автомобилестроении в целом под угрозой находятся 600 тысяч рабочих мест, так как отрасли приходится бороться с отходом индустрии от двигателей внутреннего сгорания, а также жесткой конкуренцией со стороны Китая. Еще 85 тысяч мест, как отмечает Politico, находятся под ударом в области производства аккумуляторов, около 59 тысяч - в производстве солнечных панелей. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что энергетический шок, вызванный агрессией США против Ирана, нанесет экономикам стран-членов ЕС сокрушительный удар, что может ускорить деиндустриализацию. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
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мировая экономика, сша, иран, китай, politico, ес, ек
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, США, ИРАН, КИТАЙ, Politico, ЕС, ЕК
07:22 03.06.2026
 
СМИ: потеря рабочих мест грозит полумиллиону европейцев

Politico: потеря рабочих мест может угрожать более чем полумиллиону европейцев

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Потеря рабочих мест может грозить более чем полумиллиону европейцев на фоне роста цен на энергоносители, сообщает портал Politico со ссылкой на имеющийся в его распоряжении доклад Еврокомиссии с ее экономическими и политическими рекомендациями для стран ЕС.
Как сообщает портал, доклад должен быть представлен в среду.
"Комиссия прогнозирует, что давление цен на энергоресурсы (на фоне конфликта США и Ирана - ред.) в 2026 году поставит под угрозу до 560 тысяч рабочих мест. В зоне наибольшего риска находятся сектора строительства, металлургии, химической промышленности и транспорта", - говорится в публикации.
В то же время, согласно подсчетам ЕК, в автомобилестроении в целом под угрозой находятся 600 тысяч рабочих мест, так как отрасли приходится бороться с отходом индустрии от двигателей внутреннего сгорания, а также жесткой конкуренцией со стороны Китая.
Еще 85 тысяч мест, как отмечает Politico, находятся под ударом в области производства аккумуляторов, около 59 тысяч - в производстве солнечных панелей.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что энергетический шок, вызванный агрессией США против Ирана, нанесет экономикам стран-членов ЕС сокрушительный удар, что может ускорить деиндустриализацию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаСШАИРАНКИТАЙPoliticoЕСЕК
 
 
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