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Путин разрешил ООО "НордЛайн" купить у TotalEnergies 10% в "Арктик СПГ 2" - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Путин разрешил ООО "НордЛайн" купить у TotalEnergies 10% в "Арктик СПГ 2"
Путин разрешил ООО "НордЛайн" купить у TotalEnergies 10% в "Арктик СПГ 2" - 03.06.2026, ПРАЙМ
Путин разрешил ООО "НордЛайн" купить у TotalEnergies 10% в "Арктик СПГ 2"
Президент России Владимир Путин разрешил ООО "НордЛайн" приобрести принадлежащие TotalEnergies 10% в "Арктик СПГ 2", соответствующее распоряжение размещено на... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T13:59+0300
2026-06-03T13:59+0300
бизнес
россия
владимир путин
спг
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ООО "НордЛайн" приобрести принадлежащие TotalEnergies 10% в "Арктик СПГ 2", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "НордЛайн" сделки по приобретению 10 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Арктик СПГ 2", принадлежащих компании ТотальЭнерджис Разведка Разработка Салманов (TotalEnergies EP Salmanov)", - говорится в документе.
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бизнес, россия, владимир путин, спг
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, СПГ
13:59 03.06.2026
 
Путин разрешил ООО "НордЛайн" купить у TotalEnergies 10% в "Арктик СПГ 2"

Путин разрешил ООО "НордЛайн" приобрести принадлежащие TotalEnergies 10% в "Арктик СПГ 2"

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ООО "НордЛайн" приобрести принадлежащие TotalEnergies 10% в "Арктик СПГ 2", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "НордЛайн" сделки по приобретению 10 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Арктик СПГ 2", принадлежащих компании ТотальЭнерджис Разведка Разработка Салманов (TotalEnergies EP Salmanov)", - говорится в документе.
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