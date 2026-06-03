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СМИ: США пытаются дискредитировать кубинский бизнес-холдинг

СМИ: США пытаются дискредитировать кубинский бизнес-холдинг - 03.06.2026, ПРАЙМ

СМИ: США пытаются дискредитировать кубинский бизнес-холдинг

США пытаются дискредитировать государственный бизнес-холдинг Grupo de Administración Empresarial (GAE), а американские санкции против этой структуры являются... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T01:22+0300

2026-06-03T01:22+0300

2026-06-03T02:02+0300

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МЕХИКО, 3 июн - ПРАЙМ. США пытаются дискредитировать государственный бизнес-холдинг Grupo de Administración Empresarial (GAE), а американские санкции против этой структуры являются частью кампании "государственной клеветы", говорится в заявлении, распространенном во вторник кубинскими государственными СМИ. "Правительство США вновь действует с заранее продуманным намерением создать предлоги для дискредитации Кубинской революции, ее исторического руководства и нынешних лидеров, а также для введения в заблуждение как нашего народа, так и международного общественного мнения", - говорится в документе под названием "Куба, GAE и Соединенные Штаты: анатомия государственной клеветы". В заявлении утверждается, что последние санкции Вашингтона против Кубы, объявленные 1 мая, стали частью стратегии "максимального давления", разработанной представителями кубино-американских ультраправых кругов. Согласно тексту документа, новая исполнительная директива США сделала GAE основной мишенью ограничительных мер и предусматривает давление на иностранные компании и финансовые учреждения, взаимодействующие с холдингом. "Это наиболее интенсивная, непропорциональная и опасная эскалация в новейшей истории отношений между Кубой и Соединенными Штатами", - считают авторы заявления. По версии Гаваны, целью Вашингтона является дипломатическая, торговая, финансовая и энергетическая изоляция страны, а также создание негативного имиджа институтов, которые поддерживают действующую социально-экономическую модель Кубы. Власти подчеркнули, что GAE была создана в годы Особого периода для противодействия экономическим трудностям и объединяет предприятия, обеспечивающие поступление валюты и ресурсов для финансирования государственных программ. В заявлении отмечается, что средства холдинга использовались для строительства жилья, поддержки экономики в период пандемии COVID-19, модернизации энергетической инфраструктуры, реализации гидротехнических проектов, а также ремонта медицинских и образовательных учреждений. "GAE не является непрозрачной структурой или параллельным государством. Напротив, он стал эффективным ответом на экономическую блокаду, которая исторически была направлена на удушение Кубинской революции", - говорится в документе. Авторы заявления также отвергли обвинения в том, что холдинг служит интересам узкой группы лиц, и подчеркнули, что организация остается частью проводимых на острове экономических преобразований. GAE считается одной из крупнейших государственных бизнес-структур Кубы. Холдинг объединяет предприятия в сферах туризма, торговли, строительства, транспорта и финансовых услуг. В последние годы американские власти неоднократно вводили ограничения против компаний, входящих в его состав, утверждая, что доходы группы используются для поддержки кубинского руководства. Куба отвергает эти обвинения и считает санкции частью политики экономического давления со стороны США.

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мировая экономика, технологии, куба, сша, вашингтон