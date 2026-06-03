https://1prime.ru/20260603/stal-870453635.html
Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь примут к осени
Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь примут к осени - 03.06.2026, ПРАЙМ
Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь примут к осени
Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь будет принято к осени, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:34+0300
2026-06-03T14:34+0300
2026-06-03T14:34+0300
бизнес
россия
рф
алексей сазанов
виктор рашников
минфин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/76998/33/769983372_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_c9cc9ec8346d3c82c1621f51769628a1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь будет принято к осени, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в рамках ПМЭФ. "Будем принимать окончательное решение к осени. В рамках бюджетного процесса все изменения в налоговое законодательство, связанные с дополнительными доходами, пойдут", - сказал он, комментируя ожидания металлургов о том, что акциз будет введен в ближайшие месяцы. Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников в марте говорил, что ожидает введения акциза на импортную сталь для защиты внутреннего рынка в ближайшее время, в течение 3-4 месяцев. По словам Сазанова, сейчас Минфин обсуждает с Минпромторгом вопросы о видах продукции, администрирования и в целом целесообразности принятия этих мер. "Мы сейчас с Минпромторгом как раз и обсуждаем подходы… Мы ищем компромиссное решение. Когда мы его найдем совместно, мы озвучим", - добавил он, отвечая на вопрос о формуле расчета акциза на импортную сталь. В конце мая Сазанов заявлял журналистам, что пока идет межведомственное обсуждение акциза на импортную сталь, формула его расчета будет привязана к конечной продукции с использованием жидкой стали. В апреле замминистра сообщал, что Минфин подготовил и направил на согласование законопроект о введении акциза на импортную продукцию из жидкой стали. Тогда же он допустил, что акциз вступит в силу не позднее 1 января 2027 года. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
https://1prime.ru/20260526/ekspert-870213009.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76998/33/769983372_88:0:1413:994_1920x0_80_0_0_57938d99642f3ef5925abf1c430d4761.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, алексей сазанов, виктор рашников, минфин, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Виктор Рашников, Минфин, Минпромторг
Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь примут к осени
Сазанов: окончательное решение по введению акциза на импортную сталь примут к осени
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь будет принято к осени, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в рамках ПМЭФ.
"Будем принимать окончательное решение к осени. В рамках бюджетного процесса все изменения в налоговое законодательство, связанные с дополнительными доходами, пойдут", - сказал он, комментируя ожидания металлургов о том, что акциз будет введен в ближайшие месяцы.
Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников
в марте говорил, что ожидает введения акциза на импортную сталь для защиты внутреннего рынка в ближайшее время, в течение 3-4 месяцев.
По словам Сазанова, сейчас Минфин
обсуждает с Минпромторгом
вопросы о видах продукции, администрирования и в целом целесообразности принятия этих мер.
"Мы сейчас с Минпромторгом как раз и обсуждаем подходы… Мы ищем компромиссное решение. Когда мы его найдем совместно, мы озвучим", - добавил он, отвечая на вопрос о формуле расчета акциза на импортную сталь.
В конце мая Сазанов
заявлял журналистам, что пока идет межведомственное обсуждение акциза на импортную сталь, формула его расчета будет привязана к конечной продукции с использованием жидкой стали.
Эксперт предрек США дефицит палладия из-за пошлины на российский металл
В апреле замминистра сообщал, что Минфин подготовил и направил на согласование законопроект о введении акциза на импортную продукцию из жидкой стали. Тогда же он допустил, что акциз вступит в силу не позднее 1 января 2027 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.