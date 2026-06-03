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Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь примут к осени - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь примут к осени
Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь примут к осени - 03.06.2026, ПРАЙМ
Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь примут к осени
Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь будет принято к осени, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:34+0300
2026-06-03T14:34+0300
бизнес
россия
рф
алексей сазанов
виктор рашников
минфин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь будет принято к осени, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в рамках ПМЭФ. "Будем принимать окончательное решение к осени. В рамках бюджетного процесса все изменения в налоговое законодательство, связанные с дополнительными доходами, пойдут", - сказал он, комментируя ожидания металлургов о том, что акциз будет введен в ближайшие месяцы. Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников в марте говорил, что ожидает введения акциза на импортную сталь для защиты внутреннего рынка в ближайшее время, в течение 3-4 месяцев. По словам Сазанова, сейчас Минфин обсуждает с Минпромторгом вопросы о видах продукции, администрирования и в целом целесообразности принятия этих мер. "Мы сейчас с Минпромторгом как раз и обсуждаем подходы… Мы ищем компромиссное решение. Когда мы его найдем совместно, мы озвучим", - добавил он, отвечая на вопрос о формуле расчета акциза на импортную сталь. В конце мая Сазанов заявлял журналистам, что пока идет межведомственное обсуждение акциза на импортную сталь, формула его расчета будет привязана к конечной продукции с использованием жидкой стали. В апреле замминистра сообщал, что Минфин подготовил и направил на согласование законопроект о введении акциза на импортную продукцию из жидкой стали. Тогда же он допустил, что акциз вступит в силу не позднее 1 января 2027 года. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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бизнес, россия, рф, алексей сазанов, виктор рашников, минфин, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Виктор Рашников, Минфин, Минпромторг
14:34 03.06.2026
 
Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь примут к осени

Сазанов: окончательное решение по введению акциза на импортную сталь примут к осени

© fotolia.comМеталл
Металл - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© fotolia.com
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Окончательное решение по введению акциза на импортную сталь будет принято к осени, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в рамках ПМЭФ.
"Будем принимать окончательное решение к осени. В рамках бюджетного процесса все изменения в налоговое законодательство, связанные с дополнительными доходами, пойдут", - сказал он, комментируя ожидания металлургов о том, что акциз будет введен в ближайшие месяцы.
Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников в марте говорил, что ожидает введения акциза на импортную сталь для защиты внутреннего рынка в ближайшее время, в течение 3-4 месяцев.
По словам Сазанова, сейчас Минфин обсуждает с Минпромторгом вопросы о видах продукции, администрирования и в целом целесообразности принятия этих мер.
"Мы сейчас с Минпромторгом как раз и обсуждаем подходы… Мы ищем компромиссное решение. Когда мы его найдем совместно, мы озвучим", - добавил он, отвечая на вопрос о формуле расчета акциза на импортную сталь.
В конце мая Сазанов заявлял журналистам, что пока идет межведомственное обсуждение акциза на импортную сталь, формула его расчета будет привязана к конечной продукции с использованием жидкой стали.
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26 мая, 04:49
В апреле замминистра сообщал, что Минфин подготовил и направил на согласование законопроект о введении акциза на импортную продукцию из жидкой стали. Тогда же он допустил, что акциз вступит в силу не позднее 1 января 2027 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
БизнесРОССИЯРФАлексей СазановВиктор РашниковМинфинМинпромторг
 
 
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