https://1prime.ru/20260603/storonniki-870430909.html

Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения"

Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения" - 03.06.2026, ПРАЙМ

Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения"

Сторонники возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" напали представителей альянса "Сильная Армения" Самвела Карапетяна в... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:00+0300

2026-06-03T00:00+0300

2026-06-03T00:00+0300

общество

армения

ереван

рф

никол пашинян

facebook

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870430909.jpg?1780434035

ЕРЕВАН, 2 июн – ПРАЙМ. Сторонники возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" напали представителей альянса "Сильная Армения" Самвела Карапетяна в селе Мармарашен близ Еревана, сообщила во вторник журналистка Сюзи Бадоян. "Только что члены представители "Гражданского договора" напали членов "Сильной Армении". Глава (местного – ред.) Союза добровольцев "Еркрапа" по-хулигански напал на молодых людей во время агитационной компании", - написала Бадоян в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Она также выложила видео инцидента. Представители альянса "Сильная Армения" проводили агитационное мероприятие в преддверии парламентских выборов в 7 июня. На видео одна из женщин заявляет, что нападавшие ударили беременную женщину. Правоохранительные органы происшествие пока не прокомментировали.

армения

ереван

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , армения, ереван, рф, никол пашинян, facebook