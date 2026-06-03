https://1prime.ru/20260603/storonniki-870430909.html
Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения"
Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения" - 03.06.2026, ПРАЙМ
Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения"
Сторонники возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" напали представителей альянса "Сильная Армения" Самвела Карапетяна в... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T00:00+0300
2026-06-03T00:00+0300
2026-06-03T00:00+0300
общество
армения
ереван
рф
никол пашинян
facebook
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870430909.jpg?1780434035
ЕРЕВАН, 2 июн – ПРАЙМ. Сторонники возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" напали представителей альянса "Сильная Армения" Самвела Карапетяна в селе Мармарашен близ Еревана, сообщила во вторник журналистка Сюзи Бадоян.
"Только что члены представители "Гражданского договора" напали членов "Сильной Армении". Глава (местного – ред.) Союза добровольцев "Еркрапа" по-хулигански напал на молодых людей во время агитационной компании", - написала Бадоян в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Она также выложила видео инцидента.
Представители альянса "Сильная Армения" проводили агитационное мероприятие в преддверии парламентских выборов в 7 июня. На видео одна из женщин заявляет, что нападавшие ударили беременную женщину.
Правоохранительные органы происшествие пока не прокомментировали.
армения
ереван
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , армения, ереван, рф, никол пашинян, facebook
Общество , АРМЕНИЯ, Ереван, РФ, Никол Пашинян, Facebook
Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения"
Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения" близ Еревана
ЕРЕВАН, 2 июн – ПРАЙМ. Сторонники возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" напали представителей альянса "Сильная Армения" Самвела Карапетяна в селе Мармарашен близ Еревана, сообщила во вторник журналистка Сюзи Бадоян.
"Только что члены представители "Гражданского договора" напали членов "Сильной Армении". Глава (местного – ред.) Союза добровольцев "Еркрапа" по-хулигански напал на молодых людей во время агитационной компании", - написала Бадоян в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Она также выложила видео инцидента.
Представители альянса "Сильная Армения" проводили агитационное мероприятие в преддверии парламентских выборов в 7 июня. На видео одна из женщин заявляет, что нападавшие ударили беременную женщину.
Правоохранительные органы происшествие пока не прокомментировали.