Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения" - 03.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260603/storonniki-870430909.html
Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения"
Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения" - 03.06.2026, ПРАЙМ
Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения"
Сторонники возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" напали представителей альянса "Сильная Армения" Самвела Карапетяна в... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T00:00+0300
2026-06-03T00:00+0300
общество
армения
ереван
рф
никол пашинян
facebook
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870430909.jpg?1780434035
ЕРЕВАН, 2 июн – ПРАЙМ. Сторонники возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" напали представителей альянса "Сильная Армения" Самвела Карапетяна в селе Мармарашен близ Еревана, сообщила во вторник журналистка Сюзи Бадоян. "Только что члены представители "Гражданского договора" напали членов "Сильной Армении". Глава (местного – ред.) Союза добровольцев "Еркрапа" по-хулигански напал на молодых людей во время агитационной компании", - написала Бадоян в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Она также выложила видео инцидента. Представители альянса "Сильная Армения" проводили агитационное мероприятие в преддверии парламентских выборов в 7 июня. На видео одна из женщин заявляет, что нападавшие ударили беременную женщину. Правоохранительные органы происшествие пока не прокомментировали.
армения
ереван
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , армения, ереван, рф, никол пашинян, facebook
Общество , АРМЕНИЯ, Ереван, РФ, Никол Пашинян, Facebook
00:00 03.06.2026
 
Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения"

Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения" близ Еревана

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 2 июн – ПРАЙМ. Сторонники возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" напали представителей альянса "Сильная Армения" Самвела Карапетяна в селе Мармарашен близ Еревана, сообщила во вторник журналистка Сюзи Бадоян.
"Только что члены представители "Гражданского договора" напали членов "Сильной Армении". Глава (местного – ред.) Союза добровольцев "Еркрапа" по-хулигански напал на молодых людей во время агитационной компании", - написала Бадоян в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Она также выложила видео инцидента.
Представители альянса "Сильная Армения" проводили агитационное мероприятие в преддверии парламентских выборов в 7 июня. На видео одна из женщин заявляет, что нападавшие ударили беременную женщину.
Правоохранительные органы происшествие пока не прокомментировали.
 
ОбществоАРМЕНИЯЕреванРФНикол ПашинянFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала